Calendario Mondiali speed skating allround 2024 oggi: orari 9 marzo, tv, streaming, italiani in gara

Si concluderà nel fine settimana la stagione 2023-2024 dello speed skating, che prevede i Mondiali allround ad Inzell, in Germania: la manifestazione si aprirà oggi, sabato 9 marzo, alle ore 12.45, con la disputa delle prime quattro gare in calendario.

Previsti i 500 ed i 3000 metri per le donne, con Francesca Lollobrigida in gara per l’Italia, ed i 500 ed i 5000 metri per gli uomini con Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto e Michele Malfatti a rappresentare il Bel Paese.

La diretta tv è prevista dalle ore 15.05 su Rai Sport HD, ma le gare della prima giornata dei Mondiali allround 2024 di speed skating, in programma ad Inzell, in Germania, saranno fruibili in diretta streaming su Rai Play 3, eurosport.it e discovery+, infine la diretta live testuale sarà a disposizione su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI SPEED SKATING

Sabato 9 marzo – Inzell (Germania)

12.45 500 metri femminili allround (Francesca Lollobrigida)

13.17 500 metri maschili allround (Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Michele Malfatti)

14.00 3000 metri femminili allround (Francesca Lollobrigida)

15.34 5000 metri maschili allround (Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Michele Malfatti)

PROGRAMMA MONDIALI SPEED SKATING: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 15.05 su Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play 3, eurosport.it, discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.