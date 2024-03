Speed skating, Mondiali sprint Inzell 2024: 12° David Bosa, 20ma Serena Pergher

Si sono conclusi ad Inzell, in Germania, i Mondiali sprint 2024 di speed skating: alla Max Aicher Arena il titolo maschile va al cinese Zhongyan Ning, con David Bosa 12° ed Alessio Trentini 21°, mentre l’oro femminile va alla nipponica Miho Takagi, con Serena Pergher 20ma.

Tra le donne si impone la giapponese Miho Takagi, che chiude con lo score complessivo di 147.545, andando a precedere le neerlandesi Femke Kok, seconda a quota 148.100, (1.11 il distacco calcolato dopo l’ultima prova) e Jutta Leerdam, terza con 148.265 (1.44 di ritardo). Serena Pergher si classifica ventesima a quota 155.040 (+14.99).

Nella competizione maschile oro al cinese Zhongyan Ning a quota 136.680, mentre l’argento va al neerlandese Jenning De Boo, secondo con 137.050 (+0.74), infine il bronzo è del canadese Laurent Dubreuil, terzo a quota 137.515 (+1.67). In casa Italia David Bosa termina dodicesimo con 138.300 (+3.24), mentre Alessio Trentini chiude 21° a quota 140.910 (+8.46).

Nei 500 metri femminili la neerlandese Femke Kok eguaglia il record della pista che lei stessa aveva stabilito il giorno precedente in 37.07, battendo la sudcoreana Min-Sun Kim, seconda a 0.04, e la statunitense Erin Jackson, terza a 0.06, mentre Serena Pergher è 18ma in 38.60, a 1.53.

Nei 1000 metri femminili la neerlandese Jutta Leerdam vince in 1:12.86 e cancella il record della pista fatto segnare ieri dalla nipponica Miho Takagi, oggi seconda in 1:13.13, a 0.27, anch’ella sotto il vecchio primato di 1:13.32, mentre il terzo posto è dell’altra neerlandese Femke Kok a 0.71. Serena Pergher è 21ma in 1:17.95, a 4.63.

Nei 500 metri maschili si impone il neerlandese Jenning De Boo, primo in 34.27, mentre la piazza d’onore viene condivisa dal cinese Zhongyan Ning (primato personale) e dal canadese Laurent Dubreuil, secondi a pari merito in 34.47, a 0.20. Ottimo ottavo posto per David Bosa in 34.73, a 0.46, mentre Alessio Trentini è 27° in 36.02, a 1.75.

Nei 1000 metri maschili il cinese Zhongyan Ning si spinge al record della pista in 1:07.11 (precedente 1:07.39) e precede il belga Mathias Vosté, secondo a 0.39, ed il neerlandese Kjeld Nuis, terzo a 0.54. Decima piazza per David Bosa in 1:08.03, a 0.92, mentre Alessio Trentini è quindicesimo in 1:08.65, a 1.54.

CLASSIFICA MONDIALI SPRINT MASCHILE

1 10 Zhongyan Ning CHN 34.82 (5) 1:07.67 (1) 34.47 (2) 1:07.11 (1) 136.680

2 40 Jenning De Boo NED 34.65 (3) 1:08.28 (4) 34.27 (1) 1:07.98 (9) 137.050 +0.74

3 6 Laurent Dubreuil CAN 34.47 (1) 1:08.31 (6) 34.47 (2) 1:08.84 (17) 137.515 +1.67

4 43 Kjeld Nuis NED 34.96 (9) 1:07.90 (3) 34.97 (17) 1:07.65 (3) 137.705 +2.05

5 50 Håvard Holmefjord Lorentzen NOR 35.15 (15) 1:08.28 (4) 34.73 (8) 1:07.91 (6) 137.975 +2.59

6 30 Ryota Kojima JPN 34.97 (10) 1:08.77 (12) 34.62 (5) 1:08.09 (11) 138.020 +2.68

7 5 Mathias Vosté BEL 35.37 (20) 1:07.85 (2) 34.98 (18) 1:07.50 (2) 138.025 +2.69

8 14 Marten Liiv EST 35.06 (12) 1:08.44 (7) 34.87 (15) 1:07.80 (5) 138.050 +2.74

9 36 Sang-Hyeok Cho KOR 34.81 (4) 1:08.76 (10) 34.81 (13) 1:08.14 (12) 138.070 +2.78

10 39 Kyungmin Koo KOR 34.89 (7) 1:08.94 (14) 34.86 (14) 1:07.93 (7) 138.185 +3.01

11 56 Marek Kania POL 34.56 (2) 1:09.16 (15) 34.64 (6) 1:08.95 (20) 138.255 +3.15

12 25 David Bosa ITA 35.10 (14) 1:08.91 (13) 34.73 (8) 1:08.03 (10) 138.300 +3.24

13 19 Hendrik Dombek GER 34.93 (8) 1:08.66 (9) 35.37 (21) 1:07.93 (7) 138.595 +3.83

14 21 Moritz Klein GER 35.22 (17) 1:08.45 (8) 35.26 (20) 1:08.17 (13) 138.790 +4.22

15 51 Bjørn Magnussen NOR 35.07 (13) 1:09.62 (18) 34.57 (4) 1:08.79 (16) 138.845 +4.33

16 63 Zach Stoppelmoor USA 35.22 (17) 1:08.76 (10) 34.96 (16) 1:08.94 (19) 139.030 +4.70

17 57 Piotr Michalski POL 35.34 (19) 1:09.70 (19) 34.78 (11) 1:08.47 (14) 139.205 +5.05

18 9 Haonan Du CHN 35.00 (11) 1:09.82 (20) 34.77 (10) 1:09.37 (22) 139.365 +5.37

19 13 Nil Llop Izquierdo ESP 35.37 (20) 1:09.83 (21) 35.38 (22) 1:09.21 (21) 140.270 +7.18

20 38 Jun-Ho Kim KOR 34.82 (6) 1:11.52 (26) 34.72 (7) 1:10.15 (25) 140.375 +7.39

21 29 Alessio Trentini ITA 35.93 (25) 1:09.27 (16) 36.02 (27) 1:08.65 (15) 140.910 +8.46

22 20 Stefan Emele GER 35.75 (22) 1:09.54 (17) 35.96 (26) 1:08.92 (18) 140.940 +8.52

23 8 Yankun Zhao CAN 35.85 (24) 1:11.04 (22) 35.25 (19) 1:09.89 (23) 141.565 +9.77

24 53 Henrik Fagerli Rukke NOR 36.01 (28) 1:11.05 (23) 35.72 (24) 1:09.92 (24) 142.215 +11.07

25 1 Ignaz Gschwentner AUT 35.82 (23) 1:11.31 (25) 35.84 (25) 1:11.79 (26) 143.210 +13.06

26 47 Joep Wennemars NED 35.18 (16) 1:43.89 (28) 34.80 (12) 1:07.74 (4) 155.795 +38.23

27 35 Altaj Zjardembekuly KAZ 36.01 (26) 1:11.14 (24) 35.54 (23) DQ 107.120

28 18 Tuukka Suomalainen FIN 36.01 (26) 1:12.21 (27) DQ 72.115

CLASSIFICA MONDIALI SPRINT FEMMINILE

1 122 Miho Takagi JPN 37.13 (2) 1:13.32 (1) 37.19 (4) 1:13.13 (2) 147.545

2 137 Femke Kok NED 37.07 (1) 1:14.35 (3) 37.07 (1) 1:13.57 (3) 148.100 +1.11

3 138 Jutta Leerdam NED 37.41 (5) 1:13.71 (2) 37.57 (6) 1:12.86 (1) 148.265 +1.44

4 155 Kimi Goetz USA 37.98 (8) 1:14.46 (4) 37.69 (8) 1:13.91 (4) 149.855 +4.62

5 101 Vanessa Herzog AUT 37.57 (6) 1:15.42 (6) 37.48 (5) 1:14.87 (7) 150.195 +5.30

6 129 Min-Sun Kim KOR 37.36 (3) 1:17.35 (18) 37.11 (2) 1:14.69 (5) 150.490 +5.89

7 156 Erin Jackson USA 37.40 (4) 1:15.72 (9) 37.13 (3) 1:16.31 (11) 150.545 +6.00

8 109 Ruining Tian CHN 37.78 (7) 1:15.82 (10) 37.65 (7) 1:14.86 (6) 150.770 +6.45

9 123 Rio Yamada JPN 38.22 (12) 1:15.49 (7) 38.09 (12) 1:14.94 (8) 151.525 +7.96

10 113 Ellia Smeding GBR 38.19 (11) 1:15.49 (7) 38.06 (11) 1:15.69 (9) 151.840 +8.59

11 147 Karolina Bosiek POL 38.15 (10) 1:16.30 (11) 38.24 (14) 1:15.87 (10) 152.475 +9.86

12 130 Na-Hyun Lee KOR 38.32 (14) 1:16.71 (13) 37.83 (9) 1:16.37 (12) 152.690 +10.29

13 114 Anna Ostlender GER 38.44 (15) 1:16.94 (16) 38.61 (19) 1:17.08 (16) 154.060 +13.03

14 146 Martyna Baran POL 38.29 (13) 1:18.08 (23) 38.12 (13) 1:17.29 (17) 154.095 +13.10

15 125 Alina Dauranova KAZ 38.64 (18) 1:16.82 (14) 38.55 (16) 1:17.37 (18) 154.285 +13.48

16 151 Iga Wojtasik POL 38.65 (19) 1:16.90 (15) 38.88 (21) 1:16.68 (14) 154.320 +13.55

17 103 Isabelle Van Elst BEL 38.89 (22) 1:16.57 (12) 38.86 (20) 1:16.60 (13) 154.335 +13.58

18 128 Min-Ji Kim KOR 38.52 (16) 1:17.47 (19) 38.56 (17) 1:17.73 (20) 154.680 +14.27

19 143 Martine Ripsrud NOR 38.69 (20) 1:18.05 (22) 38.44 (15) 1:17.40 (19) 154.855 +14.62

20 118 Serena Pergher ITA 38.57 (17) 1:17.95 (21) 38.60 (18) 1:17.79 (21) 155.040 +14.99

21 107 Maddison Pearman CAN 39.13 (23) 1:17.67 (20) 38.95 (22) 1:16.95 (15) 155.390 +15.69

22 144 Julie Nistad Samsonsen NOR 38.79 (21) 1:18.48 (24) 39.10 (23) 1:18.29 (23) 156.275 +17.46

23 127 Kristina Shumekova KAZ 39.76 (25) 1:19.40 (25) 39.51 (24) 1:18.25 (22) 158.095 +21.10

24 126 Inessa Shumekova KAZ 40.06 (26) 1:20.32 (26) 39.73 (26) 1:19.53 (24) 159.715 +24.34

25 135 Isabel Grevelt NED 38.03 (9) 1:15.02 (5) 38.05 (10) DQ 113.590

26 116 Lea Sophie Scholz GER 39.72 (24) 1:24.27 (27) 81.855

27 112 Sofia Thorup DEN DQ 0.000