A che ora partono Brignone, Bassino e le azzurre nella prima prova di discesa a Saalbach: n. di pettorale, programma, tv

Mercoledì 20 marzo (ore 10.00) andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Saalbach, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ultimo appuntamento stagionale con la velocità, le atlete saranno chiamate a studiare la pista austriaca in vista della gara di sabato e a trovare le giuste linee per poi puntare al risultato di lusso nell’evento che concluderà questa annata agonistica.

L’Italia si gioca carte molto importanti come Federica Brignone e Marta Bassino. La valdostana, reduce dalla vittoria in gigante proprio a Saalbach, andrà a caccia di un nuovo risultato di lusso. La piemontese, Campionessa del Mondo di superG capace di vincere in discesa libera durante l’inverno, vorrà fare bella figura. Inseguono un riscontro degno di nota anche Laura Pirovano e Nicol Delago. La svizzera Lara Gut ha appena conquistato la Sfera di Cristallo e sarà tra le favorite, in lizza anche le austriache Stephanie Venier, Cornelia Huetter e Mirjam Puchner.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, i pettorali di partenza e a che ora partono Federica Brignone, Marta Bassino e le altre azzurre nella prova cronometrata della discesa di Saalbach, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Non sono previste dirette tv e/o streaming, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PROVA DISCESA FEMMINILE SAALBACH

Mercoledì 20 marzo

Ore 10.00 Prima prova cronometrata discesa libera femminile a Saalbach

PROGRAMMA PROVA DISCESA SAALBACH: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTONO LE AZZURRE NELLA PROVA DELLA DISCESA DI SAALBACH

Nicol Delago: pettorale 5, ore 10.07

Federica Brignone: pettorale 6, ore 10.08 e 45 secondi.

Laura Pirovano: pettorale 8, ore 10.12 e 15 secondi.

Marta Bassino: pettorale 14, ore 10.22 e 45 secondi.

STARTLIST PROVA DISCESA SAALBACH

1 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

2 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

3 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

4 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

5 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

7 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

8 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

9 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

10 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

11 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

12 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

13 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

14 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

15 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

16 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

17 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

18 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

19 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

20 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

21 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

22 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

23 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head