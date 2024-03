Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2024: Lisa Vittozzi vince l’individuale, ma Tandrevold allunga nella generale

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GENERALE

1 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 809

2 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 725

3 VITTOZZI Lisa ITA 721

4 SIMON Julia FRA 687

5 OEBERG Elvira U25 SWE 677

6 JEANMONNOT Lou FRA 618

7 HAECKI-GROSS Lena SUI 564

8 PREUSS Franziska GER 539

9 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 522

10 VOIGT Vanessa GER 515

30 WIERER Dorothea ITA 150

41 COMOLA Samuela ITA 93

42 PASSLER Rebecca U25 ITA 86

54 CARRARA Michela ITA 45

65 AUCHENTALLER Hannah U25 ITA 27

80 TRABUCCHI Beatrice U25 ITA 11

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SPRINT

1 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 319

2 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 286

3 VITTOZZI Lisa ITA 233

4 OEBERG Elvira SWE 225

5 JEANMONNOT Lou FRA 198

6 PREUSS Franziska GER 193

7 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 192

8 BRORSSON Mona SWE 185

9 SIMON Julia FRA 173

10 HAECKI-GROSS Lena SUI 147

34 WIERER Dorothea ITA 48

44 PASSLER Rebecca ITA 28

45 COMOLA Samuela ITA 27

51 CARRARA Michela ITA 22

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO PURSUIT

1 SIMON Julia FRA 274

2 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 266

3 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 261

4 OEBERG Elvira SWE 239

5 VITTOZZI Lisa ITA 233

6 JEANMONNOT Lou FRA 213

7 HAECKI-GROSS Lena SUI 211

8 PREUSS Franziska GER 201

9 VOIGT Vanessa GER 170

10 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 166

29 WIERER Dorothea ITA 51

37 COMOLA Samuela ITA 37

46 PASSLER Rebecca ITA 22

56 CARRARA Michela ITA 12

57 TRABUCCHI Beatrice ITA 11



CLASSIFICA COPPA DEL MONDO INDIVIDUALE

1 VITTOZZI Lisa ITA 165 – COPPA DEL MONDO ASSEGNATA –

2 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 155

3 VOIGT Vanessa GER 150

4 HAECKI-GROSS Lena SUI 122

5 SIMON Julia FRA 110

6 PREUSS Franziska GER 109

7 OEBERG Elvira SWE 108

8 JEANMONNOT Lou FRA 105

9 LIEN Ida NOR 92

10 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 90

18 WIERER Dorothea ITA 51

29 PASSLER Rebecca ITA 36

40 COMOLA Samuela ITA 29

41 AUCHENTALLER Hannah ITA 27

58 CARRARA Michela ITA 11

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO MASS START

1 SIMON Julia FRA 130

2 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 122

3 OEBERG Elvira SWE 105

4 JEANMONNOT Lou FRA 102

5 VITTOZZI Lisa ITA 90

6 OEBERG Hanna SWE 89

7 HAECKI-GROSS Lena SUI 84

8 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 74

9 VOIGT Vanessa GER 70

10 ARNEKLEIV Juni NOR 70