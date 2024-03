A che ora MotoGP e F1 oggi su TV8: programma tv, streaming, differita in chiaro

Offerta molto ricca per gli appassionati dei motori: oggi, venerdì 8 marzo, dalle 12.00 spazio alle prove libere del GP del Qatar del Motomondiale, che si disputeranno al Lusail International Circuit, poi dalle ore 14.30 sarà il turno di prove libere e qualifiche del GP dell’Arabia Saudita di F1, che si disputeranno a Gedda.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 13.45 E ALLE 18.00

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 14.30 E ALLE 18.00

Le qualifiche di F1 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e Now. Le prove libere del Motomondiale saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno (dalle 12.00 alle 14.30) e Sky Sport MotoGP, ed in diretta streaming su Sky Go e Now.

Per la F1 vi sarà la differita tv in chiaro delle qualifiche alle ore 22.00 su TV8 HD e tv8.it. Non è prevista alcuna trasmissione in chiaro, invece, né in diretta, né in differita per le prove libere della F1 e per le prove libere del Motomondiale, che saranno trasmesse soltanto in abbonamento.

CALENDARIO F1 E MOTOGP OGGI

Venerdì 8 marzo

12.00-12.35 Moto3, GP Qatar: FP – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

12.50-13.30 Moto2, GP Qatar: FP – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

13.45-14.30 MotoGP, GP Qatar: FP1 – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

14.30-15.30 F1, GP Arabia Saudita: prove libere 3 – Diretta Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now

16.15-16.50 Moto3, GP Qatar: P1 – Diretta Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

17.05-17.45 Moto2, GP Qatar: P1 – Diretta Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

18.00-19.00 MotoGP, GP Qatar: FP – Diretta Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

18.00-19.00 F1, GP Arabia Saudita: qualifiche – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, differita 22.00 TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA F1 E MOTGP OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: per F1 in abbonamento su Sky Sport Uno (solo qualifiche), Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, 22.00 differita in chiaro su TV8 HD (solo qualifiche), per Motomondiale in abbonamento su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno (in questo caso dalle 12.00 alle 14.30).

Diretta streaming: per F1 in abbonamento su Sky Go e Now, 22.00 differita gratuita su tv8.it (solo qualifiche), per Motomondiale in abbonamento su Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: per F1 e Motomondiale su OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD OGGI IN CHIARO

Venerdì 8 marzo

22.00-23.15 F1, GP Arabia Saudita: qualifiche – Differita TV8 HD, tv8.it

Le prove libere di MotoGP non saranno trasmesse su TV8