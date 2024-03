A che ora MotoGP e F1 oggi: dove vederle in tv, programma in chiaro TV8, streaming 9 marzo

Ultima giornata di sovrapposizione tra F1 e Motomondiale in questo fine settimana: oggi, sabato 9 marzo, dalle ore 10.10 italiane spazio a prove libere, qualifiche e Sprint Race del GP del Qatar del Motomondiale, che si disputeranno al Lusail International Circuit, mentre alle ore 18.00 italiane sarà il turno della gara del GP dell’Arabia Saudita di F1, che si disputerà a Gedda.

La gara di F1 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e Now. Le prove libere, le qualifiche e la Sprint Race del Motomondiale saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno (dalle 10.10 alle 13.20) e Sky Sport MotoGP, ed in diretta streaming su Sky Go e Now.

Per quel che concerne la F1, inoltre, vi sarà la differita tv in chiaro della gara alle ore 21.30 su TV8 HD, mentre sullo stesso canale saranno trasmesse in diretta tv in chiaro le qualifiche e la Sprint Race del Motomondiale, a partire dalle ore 12.40. Per lo streaming gratuito in entrambi i casi si potrà fare affidamento su tv8.it.

CALENDARIO F1 E MOTOGP OGGI

Sabato 9 marzo

10.10-10.40 Moto3, GP Qatar: P2 – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, tv8.it

10.55-11.25 Moto2, GP Qatar: P2 – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, tv8.it

11.40-12.25 MotoGP, GP Qatar: FP – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, tv8.it

12.40-12.55 MotoGP, GP Qatar: qualifica 1 – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

13.05-13.20 MotoGP, GP Qatar: qualifica 2 – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

14.50-15.05 Moto3, GP Qatar: qualifica 1 – Diretta Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

15.15-15.30 Moto3, GP Qatar: qualifica 2 – Diretta Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

15.45-16.00 Moto2, GP Qatar: qualifica 1 – Diretta Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

16.10-16.25 Moto2, GP Qatar: qualifica 2 – Diretta Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

17.00 MotoGP, GP Qatar: Sprint Race (11 giri) – Diretta Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

18.00 F1, GP Arabia Saudita: gara – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, differita 21.30 TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA F1 E MOTGP OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: per F1 in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, differita in chiaro 21.30 su TV8 HD, per Motomondiale in abbonamento su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno (in quest’ultimo caso dalle 10.10 alle 13.20), in chiaro su TV8 HD (solo per qualifiche e Sprint Race).

Diretta streaming: per F1 in abbonamento su Sky Go, Now, differita gratuita 21.30 su tv8.it, per Motomondiale in abbonamento su Sky Go e Now, in chiaro su tv8.it (solo qualifiche e Sprint Race).

Diretta Live testuale: per F1 e Motomondiale su OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD OGGI IN CHIARO

Sabato 9 marzo

12.40-12.55 MotoGP, GP Qatar: qualifica 1 – Diretta TV8 HD, tv8.it

13.05-13.20 MotoGP, GP Qatar: qualifica 2 – Diretta TV8 HD, tv8.it

14.50-15.05 Moto3, GP Qatar: qualifica 1 – Diretta TV8 HD, tv8.it

15.15-15.30 Moto3, GP Qatar: qualifica 2 – Diretta TV8 HD, tv8.it

15.45-16.00 Moto2, GP Qatar: qualifica 1 – Diretta TV8 HD, tv8.it

16.10-16.25 Moto2, GP Qatar: qualifica 2 – Diretta TV8 HD, tv8.it

17.00 MotoGP, GP Qatar: Sprint Race (11 giri) – Diretta TV8 HD, tv8.it

21.30-23.15 F1, GP Arabia Saudita: gara – Differita in chiaro su TV8 HD e tv8.it