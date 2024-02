Sport in tv oggi (sabato 3 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, sabato 3 febbraio: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, gli sport invernali con sci freestyle, salto con gli sci e snowboard, il basket con la Serie A, il calcio con la Serie A e la Coppa d’Africa e molto altro.

Diversi azzurri saranno in gara nella seconda giornata dei Mondiali 2024 degli sport acquatici. Per quanto concerne il nuoto artistico, Susanna Pedotti sarà impegnata nella finale del solo tecnico donne e, in coppia con Giorgio Minisini, nei preliminari del doppio misto tecnico, mentre la squadra italiana sarà in gara nei preliminari della routine acrobatica.

Per quel che riguarda i tuffi, affronteranno i preliminari e l’eventuale finale del trampolino da 1 metro uomini Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, mentre la coppia azzurra nel sincro misto dalla piattaforma 10 metri sarà composta da Irene Pesce ed Eduard Timbretti. Nel nuoto di fondo al via nella 10 km femminile Ginevra Taddeucci ed Arianna Bridi.

Alle ore 15.15, nella prima giornata del Sei Nazioni 2024 di rugby, l’Italia giocherà in casa contro l’Inghilterra allo stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri vorranno riscattare la sconfitta patita nella scorsa edizione per 31-14.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 3 febbraio

03.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Deer Valley: dual moguls maschile e femminile – eurosport.it, discovery+

07.30 Nuoto artistico, Mondiali Doha: doppio misto tecnico, preliminari – Rai Sport HD, Rai Play, Rai Play 3

08.02 Tuffi, Mondiali Doha: trampolino 1 metro uomini, preliminari – Rai Sport HD, Rai Play

08.30 Nuoto di fondo, Mondiali Doha: 10 km femminile – Rai Sport HD, Rai Play

08.30 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Villars: staffetta mista – Nessuna copertura tv / streaming

08.37 Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: 1a manche doppio maschile – YouTube FIL Luge

09.00 Bob, Coppa del Mondo/Europei Sigulda: 1a run monobob femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

09.00 Snowboard, Coppa del Mondo Gudauri: cross maschile e femminile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

09.00 Ginnastica artistica, Serie A2: Montichiari, prima tappa – Nessuna copertura tv / streaming

09.55 Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: 2a manche doppio maschile – YouTube FIL Luge

10.00 Sci alpino, Mondiali junior Portes du Soleil: 1a manche slalom femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Sci alpino, Mondiali junior Portes du Soleil: 1a manche gigante maschile – Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Alleghe: cross maschile e femminile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

10.30 Biathlon, IBU Junior Cup Jakuszyce: 10 km sprint maschile – Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Bob, Coppa del Mondo/Europei Sigulda: 1a run monobob femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.30 Tennis, WTA Hua Hin: semifinali – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, WTA TV

10.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: NH HS 109 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

11.00 Biathlon, IBU Cup Arber: 7.5 km sprint femminile – Eurovision Sport

11.05 Ciclocross, Mondiali Tabor: junior femminile – eurosport.it, discovery+, Rai Play 3

11.15 Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: 1a manche singolo maschile – YouTube FIL Luge

11.25 Ciclismo, AlUla Tour: quinta tappa – 12.55 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

11.40 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: NH HS 109 femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

12.00 Nuoto artistico, Mondiali Doha: solo femminile tecnico, finale – Rai Sport HD, Rai Play

12.05 Ciclismo, Etoile de Bessèges – Tour du Gard: quarta tappa – Nessuna copertura tv / streaming

12.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen: LH HS147 femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

12.30 Ciclismo, Volta a la Comunitat Valenciana: quarta tappa – 14.58 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

12.30 Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Napoli – DAZN, ZONA DAZN

12.35 Ciclocross, Mondiali Tabor: under 23 maschile – eurosport.it, discovery+, Rai Play 3

12.55 Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: 2a manche singolo maschile – YouTube FIL Luge

13.00 Sci alpino, Mondiali junior Portes du Soleil: 2a manche slalom femminile – Nessuna copertura tv / streaming

13.00 Tennis, WTA Linz: semifinali – Sky Sport Tennis, Sky Sport 252, Sky Go, Now, WTA TV

13.30 Sci alpino, Mondiali junior Portes du Soleil: 2a manche gigante maschile – Nessuna copertura tv / streaming

13.30 Bob, Coppa del Mondo Sigulda: 1a manche bob a 2 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

14.00 Biathlon, IBU Junior Cup Jakuszyce: 7.5 km sprint femminile – Nessuna copertura tv / streaming

14.00 Slittino naturale, Europei Jaufental: doppio – Nessuna copertura tv / streaming

14.02 Tuffi, Mondiali Doha: sincro misto piattaforma 10 metri, finale – Rai Sport HD, Rai Play

14.20 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: Gundersen 10 km maschile – eurosport.it, discovery+

14.30 Biathlon, IBU Cup Arber: 10 km sprint maschile – Eurovision Sport

14.30 Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: 1a manche doppio femminile – YouTube FIL Luge

14.30 Ginnastica artistica, Serie A1: Montichiari, prima tappa – YouTube FederGinnastica

14.35 Ciclocross, Mondiali Tabor: élite femminile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, Rai Play 3

14.58 Bob, Coppa del Mondo Sigulda: bob a 2 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

15.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Jaufental: 1a manche singolo femminile – FIL Live TV

15.00 Tennis, ATP Montpellier: semifinali – Sky Sport Tennis, Sky Sport 251, Sky Go, Now, Tennis TV

15.00 Calcio, Serie A: Udinese-Monza – DAZN, ZONA DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Empoli-Genoa – DAZN, ZONA DAZN 2

15.00 Calcio femminile, Serie A: Milan-Fiorentina – DAZN

15.05 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: Individual Compact 5 km femminile – eurosport.it, discovery+

15.15 Rugby, Sei Nazioni: Italia-Inghilterra – TV8, Sky Sport Uno, tv8.it, Sky Go, Now

15.30 Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: 2a manche doppio femminile – YouTube FIL Luge

15.30 Slittino naturale, Coppa del Mondo Jaufental: 1a manche singolo maschile – FIL Live TV

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen: LH HS147 maschile – eurosport.it, discovery+

16.54 Speed skating, Coppa del Mondo Quebec City: 2a giornata – 20.30 eurosport.it, discovery+, YouTube Skating ISU

17.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Jaufental: 2a manche singolo femminile – FIL Live TV

17.02 Tuffi, Mondiali Doha: trampolino 1 metro uomini, finale – Rai 2 HD, Rai Play

17.45 Rugby, Sei Nazioni: Galles-Scozia – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

18.00 Nuoto artistico, Mondiali Doha: routine acrobatica, preliminari – Rai 2 HD, Rai Play

18.00 Calcio, Coppa d’Africa: Mali-Costa d’Avorio – SportItalia

18.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Jaufental: 2a manche singolo maschile – FIL Live TV

18.00 Calcio, Serie A: Frosinone-Milan – DAZN, ZONA DAZN

18.00 Calcio femminile, Serie A: Inter-Como – DAZN

18.00 Volley, SuperLega: Verona-Padova – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.30 Volley, SuperLega: Milano-Catania – VBTV

18.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Mammoth Mountain: qualificazioni slopestyle maschile – Nessuna copertura tv / streaming

18.30 Snowboard, Coppa del Mondo Mammoth Mountain: halfpipe maschile e femminile – eurosport.it, discovery+

19.30 Basket, Serie A: Napoli-Brescia – DAZN

20.00 Volley, SuperLega: Monza-Trentino – VBTV

20.30 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Venezia – DAZN, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

20.45 Calcio, Serie A: Bologna-Sassuolo – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, Now

21.00 Calcio, Coppa d’Africa: Capo Verde-Sudafrica – SportItalia

22.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Mammoth Mountain: slopestyle maschile e femminile – eurosport.it, discovery+

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Sabato 3 febbraio

16:00 Talk2u con Denny Lodi: Ballerino vincitore di Amici 10. Conduce: Simona Bastiani su sport2u.tv

18:00 Monitor: diario settimanale e focus a cura di Sabrina Sgalaberna con Mauro Zanarini (Slow Food) su sport2u.tv