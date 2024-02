LIVE Italia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA: inizia il nuovo corso con Quesada

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Inghilterra, match valido per la prima giornata del Sei Nazioni di rugby 2024. Allo Stadio Olimpico di Roma c’è grande attesa per la prima uscita in azzurro del tecnico argentino Gonzalo Quesad.

Occasione speciale oggi allo stadio Olimpico di Roma: sono 60.000 i tifosi previsti per festeggiare i 25 anni del Sei Nazioni, era il 2000 quando per la prima volta Italia, Inghilterra, Galles, Irlanda, Scozia e Francia si sfidarono in questa prestigiosa competizione. L’Inghilterra partirà con tutti i favori del pronostico, vi ricordiamo che si tratta della formazione che pochi mesi fa ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali. L’Italia purtroppo dovrà fare i conti anche con l’assenza di Ange Capuozzo, la stella della nostra nazionale è infatti fermo ai box a casa di una gastroenterite. C’è tanta attesa per capire come procede il lavoro del nuovo DT Gonzalo Quesad, l’Italia lo scorso anno chiuse al sesto posto con un solo punto, la speranza è quella di colmare il gap contro le squadre più quotate. L’Inghilterra ha vinto gli ultimo 27 scontri diretti contro gli azzurri, nella passata stagione al Sei Nazioni si chiuse con un 31-14.

Di seguito le formazioni ufficiali:

ITALIA: Tommaso Allan, Lorenzo Pani, Juan Ignacio Brex, Tommaso Menoncello, Monty Ioane, Paolo Garbisi, Alessandro Garbisi, Lorenzo Cannone, Michele Lamaro, Sebastian Negri, Federico Ruzza, Niccolò Cannone, Pietro Ceccarelli, Gianmarco Lucchesi e Danilo Fischetti.

INGHILTERRA: Freddie Steward, Tommy Freeman, Henry Slade, Fraser Dingwall, Elliot Daly, George Ford, Alex Mitchell, Joe Marler, Jamie George, Will Stuart, Maro Itoje, Ollie Chessum, Ethan Roots, Sam Underhill, Ben Earl.

