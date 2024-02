LIVE Snowboardcross, Gadauri 2024 in DIRETTA: Michela Moioli deve dare una svolta per pensare alla classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quarta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcros, in programma nella giornata odierna a Gudauri, in Georgia.

I fari saranno puntati su Michela Moioli, unica atleta qualificata in campo femminile, reduce dal quarto posto ottenuto sulle nevi di St. Moritz e motivata tornare sul gradino più alto del podio, un piazzamento che ormai manca da due anni. L’azzurra, attualmente seconda nella classifica generale con 175 punti, ha nel mirino la transalpina Chloé Trespeuch, prima con 200. Le due atlete, se passeranno i quarti, si ritroveranno a battagliare già dalla semifinale.

Tutti dentro gli azzurri nella prova maschile, presenti in cinque batterie diverse. Chance importantissima per Omar Visintin che, dopo la terza posizione dell’ultimo appuntamento, è intenzionato a proseguire il suo momento positivo. Occasione inoltre per Tommaso Leoni, Matteo Menconi, Lorenzo Sommariva e Michele Godino. L’avversario più temibile sarà invece il canadese Eliòt Grondin, in testa alla generale con 260 e con due successi su tre. Occhio poi all’austriaco Alessandro Haemmerle, pronto a riscattarsi dopo la deludente prestazione di St.Moritz

OA Sport vi offre la diretta LIVE testuale delle gare maschili e femminili di snowboardcross previste quest’oggi a Gadauri, quarto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcross. Struttura dopo struttura, curva dopo curva, salto dopo salto. Per non perdervi davvero nulla. Si comincia alle 9:00. BUON DIVERTIMENTO!