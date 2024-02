Calendario sport invernali oggi: orari 3 febbraio, programma, tv, streaming

Oggi, sabato 3 febbraio, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per salto con gli sci, snowboard, sci freestyle, combinata nordica, slittino, slittino naturale, sci alpinismo, bob e speed skating, oltre ai Mondiali junior di sci alpino ed agli Europei di bob.

Andrea Giovannini è in lotta per la conquista della Coppa del Mondo 2023-2024 mass start di speed skating: vista l’assenza del belga Bart Swings, l’azzurro con un terzo posto vincerebbe la classifica generale senza dover ricorrere ad ulteriori calcoli. In gara anche Daniele Di Stefano.

Saranno impegnati a Quebec City, inoltre, in Division A, anche Alessio Trentini sui 1500 maschili, Serena Pergher sui 500 femminili e David Bosa sui 500 maschili. In Division B spazio a Francesco Betti e Daniele Di Stefano sui 1500 maschili.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 3 febbraio

03.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Deer Valley: dual moguls maschile e femminile – eurosport.it, discovery+

08.30 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Villars: staffetta mista – Nessuna copertura tv / streaming

08.37 Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: 1a manche doppio maschile – YouTube FIL Luge

09.00 Bob, Coppa del Mondo/Europei Sigulda: 1a run monobob femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

09.00 Snowboard, Coppa del Mondo Gudauri: cross maschile e femminile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

09.55 Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: 2a manche doppio maschile – YouTube FIL Luge

10.00 Sci alpino, Mondiali junior Portes du Soleil: 1a manche slalom femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Sci alpino, Mondiali junior Portes du Soleil: 1a manche gigante maschile – Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Alleghe: cross maschile e femminile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

10.30 Biathlon, IBU Junior Cup Jakuszyce: 10 km sprint maschile – Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Bob, Coppa del Mondo/Europei Sigulda: 1a run monobob femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: NH HS 109 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

11.00 Biathlon, IBU Cup Arber: 7.5 km sprint femminile – Eurovision Sport

11.15 Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: 1a manche singolo maschile – YouTube FIL Luge

11.40 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: NH HS 109 femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

12.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen: LH HS147 femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

12.55 Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: 2a manche singolo maschile – YouTube FIL Luge

13.00 Sci alpino, Mondiali junior Portes du Soleil: 2a manche slalom femminile – Nessuna copertura tv / streaming

13.30 Sci alpino, Mondiali junior Portes du Soleil: 2a manche gigante maschile – Nessuna copertura tv / streaming

13.30 Bob, Coppa del Mondo Sigulda: 1a manche bob a 2 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

14.00 Biathlon, IBU Junior Cup Jakuszyce: 7.5 km sprint femminile – Nessuna copertura tv / streaming

14.00 Slittino naturale, Europei Jaufental: doppio – Nessuna copertura tv / streaming

14.20 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: Gundersen 10 km maschile – eurosport.it, discovery+

14.30 Biathlon, IBU Cup Arber: 10 km sprint maschile – Eurovision Sport

14.30 Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: 1a manche doppio femminile – YouTube FIL Luge

14.58 Bob, Coppa del Mondo Sigulda: bob a 2 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

15.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Jaufental: 1a manche singolo femminile – FIL Live TV

15.05 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: Individual Compact 5 km femminile – eurosport.it, discovery+

15.30 Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: 2a manche doppio femminile – YouTube FIL Luge

15.30 Slittino naturale, Coppa del Mondo Jaufental: 1a manche singolo maschile – FIL Live TV

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen: LH HS147 maschile – eurosport.it, discovery+

16.54 Speed skating, Coppa del Mondo Quebec City: 2a giornata – 20.30 eurosport.it, discovery+, YouTube Skating ISU

17.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Jaufental: 2a manche singolo femminile – FIL Live TV

18.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Jaufental: 2a manche singolo maschile – FIL Live TV

18.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Mammoth Mountain: qualificazioni slopestyle maschile – Nessuna copertura tv / streaming

18.30 Snowboard, Coppa del Mondo Mammoth Mountain: halfpipe maschile e femminile – eurosport.it, discovery+

22.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Mammoth Mountain: slopestyle maschile e femminile – eurosport.it, discovery+