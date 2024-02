LIVE Nuoto di fondo, 10 km donne Mondiali 2024 in DIRETTA: Bridi e Taddeucci si giocano la qualificazione alle Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali 2024 di nuoto di fondo, in scena a Doha (Qatar). La rassegna continentale del nuoto di fondo verrà aperta dalla 10 km femminile, gara che metterà in palio gli ultimi pass olimpici.

Al via di questa gara saranno 69 atlete, di cui due italiane: Arianna Bridi e Ginevra Taddeucci. Le due azzurre proveranno ad ottenere un posto per i Giochi Olimpici 2024: il pass verrà conquistato dalle prime 13 classificate, escluse le tre medagliate dei Mondiali di Fukuoka 2023, che sono già certe di essere al via della rassegna olimpica di Parigi.

Leonie Beck proverà a difendere il titolo conquistato in terra giapponese. La prima avversaria della tedesca sarà l’americana Katie Grimes, terza lo scorso anno a soli 8 secondi dalla vincitrice. Non sarà invece della partita la medaglia d’argento di Fukuoka, l’australiana Chelsea Gubecka.

La 10 km femminile in acque libere inizierà alle 10.30 locali, le 08.30 italiane. La gara si svolgerà in un quadrilatero di 1.666 km da ripetere 6 volte. La temperatura dell’acqua prevista è di 20 gradi centigradi, mentre quella esterna dovrebbe essere di 25 gradi. L’evento sarà visibile su Rai Sport ed in streaming su Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della 10 km femminile dei Mondiali 2024 di nuoto di fondo, a partire dalle 08.30, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!