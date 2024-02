LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: si parte con Minisini-Pedotti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del nuoto artistico ai Mondiali degli sport acquatici di Doha 2024. La rassegna iridata in Qatar sta entrando nel vivo e oggi si assegneranno le prime medaglie.

La mattinata inizierà con una delle gare più attese in casa Italia, quella del doppio misto tecnico con Giorgio Minisini e Susanna Pedotti impegnati. Gli ultimi mesi sono stati particolarmente complicati per Minisini a causa di un infortunio e di un intervento al ginocchio, il “golden boy” si presenta a questa rassegna iridata con una nuova partner ed è quindi difficile fare pronostici, ovviamente le aspettative sono alte dopo i fantastici successi degli ultimi anni, il primo obiettivo sarà quello di staccare il pass per l’atto conclusivo. Giornata ricca di impegni per Susanna Pedotti che, dopo i preliminari del doppio misto tecnico, dovrà scendere in acqua per la finale del solo tecnico: l’azzurra nei preliminari si è ben comportata e ha chiuso in sesta posizione con il punteggio di 238.2967, sarà difficile avvicinare il podio vista la presenza di fenomeni del calibro di Evangelina Platanioti e Vasiliki Alexandri. Il programma odierno si concluderà con i preliminari dell’Acrobatic Routine, sarà un test importante per la squadra azzurra per iniziare a capire quali sono le nazioni più apprezzate dalla giuria.

Questa lunga giornata di gare inizierà alle 07:30 con i preliminari del doppio misto tecnico, proseguirà alle 12.00 con la finale del solo femminile tecnico e si concluderà alle 18:00 con l’Acrobatic Routine. Lo spettacolo sarà assicurato e l’Italia proverà a recitare un ruolo da assoluta protagonista.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del nuoto artistico ai Mondiali degli sport acquatici di Doha 2024, cronaca in tempo reale, routine dopo routine, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, le gare prenderanno il via alle ore 07:30!