LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2024, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita, Filippo Zana ci prova

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 4a tappa della Volta a la Comunitat Valenciana. La breve corsa a tappe spagnola giunge quest’anno alla 75a edizione che arriva alla risoluzione dei conti con la sua frazione regina.

175.2 chilometri da Teulada Moraira a Vall d’Ebo e la bellezza di 365o metri di dislivello. Gli uomini di classifica, rimasti finora abbastanza coperti, dovranno giocare le loro carte di fronte a una tappa del genere. Cinque GPM in corsa, i primi due di seconda e gli altri due di terza categoria tutti compresi tra il chilometro 47 ed il chilometro 106. Nel finale il primo GPM di prima categoria della corsa, l’Alto del Miserat (5,7 km al 9,3% con l’ultimo chilometro al 12,9%) prima dell’ultima rampa di un paio di chilometri al 7,4%: non ci sarà un attimo per respirare.

Difficilmente il nostro Alessandro Tonelli riuscirà a difendere la maglia di leader: appena dietro al corridore della Bardiani CSF Faizanè troviamo scalatori accreditati come il colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), l’austriaco Felix Großschartner (UAE Team Emirates), il russo Aleksandr Vlasov e l’australiano Jai Hindley (Bora – Hansgrohe). Ci proverà anche Filippo Zana, dodicesimo in classifica generale e alla prova in una tappa così tosta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della 4a tappa della Volta a la Comunitat Valenciana. Aggiornamenti a partire dalle 14.00. Buon divertimento!