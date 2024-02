Sport in tv oggi (mercoledì 28 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 28 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sull’edizione 2024 del Trofeo Laigueglia. La stagione delle corse di ciclismo in Italia prende il via e i favoriti per il successo finale sembrerebbero Hirschi e Ayuso. Vedremo se la strada confermerà il pronostico. Una serata poi all’insegna della Champions League di volley maschile e femminile, con i club italiani che vorranno farsi strada.

In primo piano anche il calcio con la Serie A e la Serie B in campo per il turno infrasettimanale. In particolare, l’Inter di Simone Inzaghi affronterà l’Atalanta di Gianpiero Gasperini in uno scontro decisamente interessante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 28 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

01.00 Tennis, ATP Acapulco: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

09.30 Biathlon, Mondiali giovanili a Otepaa (Estonia): 10km Sprint Junior maschile – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

11.00 Ciclismo, Trofeo Laigueglia – Diretta tv dalle 14.30 su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, DAZN, SkyGo, NOW.

11.00 ATP Dubai: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sonego vs Medvedev 3° match e inizio programma dalle 11.00 italiane)

12.00 Vela, Mondiali 470: terza giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

13.00 Biathlon, Mondiali giovanili a Otepaa (Estonia): 7.5km Sprint femminile Junior – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

13.30 F1, conferenza stampa piloti – Diretta tv su Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Volley, Champions League: Jastrzebski Wegiel-Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Calcio, Serie A: Sassuolo-Napoli – Diretta tv su ZONA DAZN (214); in streaming su DAZN.

18.00 Tennis, WTA Austin: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Max (203); in streaming su SkyGo, NOW e su WTA Tv.

18.00 Tennis, ATP Santiago: ottavi di finale – Diretta tv Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

20.00 Volley femminile, CEV Cup: Paris-Chieri ’76 – Diretta streaming su EuroVolley Tv.

20.00 Basket femminile, Eurolega: Schio-USK Pragua – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

20.00 Tennis, WTA San Diego: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Max (203); in streaming su SkyGo, NOW e su WTA Tv.

20.00 Volley femminile, Champions League: Savino Del Bene Scandicci-Eczacibasi Istanbul – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Volley, Champions League: Cucine Lube Civitanova vs Halkbank Ankara – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Venezia-Cittadella – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su NOW, SkyGo, DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Pisa-Modena – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su NOW, SkyGo, DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Spezia-Feralpisalò -Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su NOW, SkyGo, DAZN.

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Atalanta – Diretta tv su ZONA DAZN (214); in streaming su DAZN.

