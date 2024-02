LIVE Civitanova-Halkbank Ankara, Champions League volley in DIRETTA: marchigiani a caccia della semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Civitanova e Halkbank Ankara, valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League maschile di volley 2023-2024.

Nonostante il prezioso 3-1 raccolto in Turchia dalla formazione guidata da capitan Luciano De Cecco e da coach Chicco Blengini, la squadra cuciniera vuole interpretare il match senza fare calcoli e, quindi, giocare a viso aperto contro una rivale impegnativa che proverà a ribaltare il risultato con la spinta del forte opposto olandese Nimir Abdel-Aziz.

Per il passaggio del turno alla Lube serve una vittoria con qualsiasi risultato, ma basterebbe anche un k.o. al tiebreak per qualificare i marchigiani. Una sconfitta in tre o in quattro set, invece, porterebbe le squadre al Golden Set e tutto diventerebbe più in dubbio e insidioso.

match tra Civitanova e Halkbank Ankara, valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League maschile di volley 2023-2024. Si comincia alle 20.30 all'Eurosuole Forum.