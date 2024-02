LIVE Sonego-Medvedev, ATP Dubai 2024 in DIRETTA: niente da perdere contro il n.4 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di ottavi di finale dell’ATP 500 di Dubai tra Lorenzo Sonego e Daniil Medvedev.

Servirà un’impresa degna di questo nome al torinese se vorrà quantomeno confermare il risultato ottenuto, in questo torneo, nel 2023. Di fronte a lui, il numero 4 del mondo che ieri è tornato sul circuito battendo Alexander Shevchenko in 2 set. Assente dalla storica finale degli Australian Open vinta da Jannik Sinner, ha perso una posizione nel ranking ATP proprio ai danni del n.1 del Bel Paese. In questo torneo difende la vittoria e quindi altri 500 punti che, se non confermati, lo allontanerebbero oltremodo da Sinner e Alcaraz.

L’azzurro ha fatto il suo, sconfiggendo in 3 set la WC indiana Sumit Nagal. Così facendo, Sonego ha tamponato la cambiale da 90 punti in scadenza questa settimana. Con una vittoria quest’oggi, il torinese tornerebbe momentaneamente in top 50, in attesa di prendere parte alla trasferta USA. Il suo obiettivo è garantirsi l’accesso diretto al Masters 1000 di Monte Carlo, per cui potrebbe bastare anche una 55ª posizione al termine di Indian Wells. Detto ciò, un 2024 abbastanza deludente fin qui per Sonego, con appena 3 vittorie all’attivo.

