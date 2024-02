LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile in DIRETTA: serve ribaltare il 2-3 dell’andata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Scandicci-Eczacibasi Istanbul, match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile 2023-2024. La formazione di coach Barmolini sarà chiamata ad un’impresa contro la corazzata turca se vorrà strappare un pass per le semifinali.

La formazione turca è stata brava a sfruttare il fattore campo nel match d’andata e si è imposta 3-2 al termine di una vera e propria battaglia. Scandicci questa sera sarà costretta a vincere per ribaltare la situazione: in caso di successo per 3-0 o 3-1 Antropova e compagne si qualificherebbero alle semifinali, in caso di vittoria per 3-2 si deciderebbe tutto al golden set, in caso di sconfitta, con qualsiasi risultato, ad avere la meglio sarebbe l’Eczacibasi. Queste due formazioni si sono già affrontate tre volte in stagione, nei primi due match la formazione di coach Barmolini è riuscita ad imporre il suo gioco ottenendo così due vittorie, mentre il match di settimana scorsa ha sorriso ai colori turchi. Ovviamente l’obiettivo principale sarà quello di limitare il più possibile Tijana Boskovic, l’Eczacibasi in fase offensiva non può fare a meno della sua bomber, soprattuto se le attaccanti di posto 4 (Baladin e Gray), dovessero incappare nella giornata storta, cosa che molto spesso accade. La vincente di questa sfida affronterà in semifinale una tra Conegliano e Vakifbank, ancora una volta sarà sfida Italia-Turchia per la conquista della Champions League.

