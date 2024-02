LIVE Trofeo Laigueglia 2024 in DIRETTA: Hirschi e Ayuso favoriti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 61a edizione del Trofeo Laigueglia, la storica classica italiana che si sviluppa sulle strade della Liguria. Sarà l’avvicinamento per diversi corridori alle Classiche del Nord e all’imminente Strade Bianche.

Il percorso presenterà 202 km e quasi 3000 metri di dislivello e, come di consueto, si accenderà nel finale con il circuito di Colla Micheri (2 km all’8,2%) da ripetere in quattro occasioni che renderà l’esito della corsa particolarmente incerto e insidioso.

Il vincitore uscente è Nans Peters e il francese è presente anche quest’anno nella startlist: sarà il riferimento principale della Decathlon AG2R La Mondiale Team. Lo scorso anno si esibì con un numero straordinario, arrivando in solitaria dopo un attacco da 30 km dal traguardo e precedendo il suo compagno di squadra Andrea Vendrame, che sarà al via ed è un elemento pericoloso per tutti in caso di arrivo allo sprint in un gruppo ristretto. Una squadra particolarmente attrezzata sarà la UAE Team Emirates che può avere diverse carte da giocarsi: su tutti Juan Ayuso, ma anche Marc Hirschi, Rafal Majka e i nostri Alessandro Covi, Filippo Baroncini e Diego Ulissi. Occhio anche alla FDJ con il giovane Lenny Martinez che appare già in condizione alla O Gran Camiño, piazzandosi secondo nella classifica generale.

Le principali speranze italiane saranno riposte in Alberto Bettiol e Filippo Zana. Il toscano si è già messo in luce facendo discretamente alla Etoile de Bessèges, chiusa al terzo posto. Ancora la condizione deve crescere, ma il percorso potrebbe addirsi alle sue caratteristiche. Il veneto finora ha invece corso la Volta a la Comunitat Valenciana e dovrebbe essere il riferimento del Team Jayco AlUla.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della 61a edizione del Trofeo Laigueglia. Si parte alle 11.00. Buon divertimento!