LIVE Jastrzebski Wegiel-Piacenza, Champions League volley 2024 in DIRETTA: serve un’impresa in Polonia per la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League maschile di pallavolo tra i polacchi dello Jastrzebski Wegiel e la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Si gioca in Polonia, a Jastrzebie Zdroj con Piacenza che deve difendere il 3-2 dell’andata e dunque supererà il turno vincendo con qualsiasi punteggio, mentre in caso di 3-2 per i polacchi la doppia sfida si risolverà al golden set.

Piacenza arriva dalla splendida vittoria che potrebbe valere il terzo posto in classifica in Superlega 3-0 sul campo di Civitanova e dovrà cercare di vincere anche questo match oppure di conquistare almeno due set per andarsi a giocare la qualificazione al Golden Set. I polacchi guidano la classifica della Plus Liga con 3 punti di vantaggio sullo Zawiercie dopo 23 giornate e sono reduci dal successo 3-1 sul campo del Cuprum penultimo della classe dove il tecnico Marcelo Mendez ha potuto fare anche un po’ di turnover, a differenza di Andrea Anastasi.

Lo Jasztrebski Wegiel in regia può contare sul palleggiatore campione olimpico francese Benjamin Toniutti, che in Italia ha giocato a Ravenna nel 2013/14, poi dal 2015 in polionia prima al Kedzierzyn Kozle e poi dal 2021 Jasztrebski Wegiel. L’opposto è un altro francese, Jean Patry, in Italia a Cisterna e poi a Milano e trasferito in Polonia da questa stagione.

In banda giocano l’idolo di casa Tomasz Fornal, da cinque in forza allo Jasztrebski e anche nel giro della Nazionale polacca e il 28enne polacco Rafal Szymura, alla quarta stagione allo Jasztrebski, ma attenzione anche auna vecchia conoscenza del campionato italiano, il croato Marko Sedlacek, ex Piacenza, Monza e a Cisterna lo scorso anno. I centrali sono il monumentale Norbert Huber per tre anni campione d’Europa con lo Zaksa e da questa stagione in forza ai rivali di sempre e l’ucraino Jurij Gladyr, nel 2018/2019 in italia a Siena e poi sempre allo Jasztrebski Wegiel. Il libero è Jakub Popiwczak, altro giocatore nel giro della Nazionale, vera e propria bandiera di questa squadra visto che è all’undicesima stagione con la maglia dello Jasztrebski Wegiel.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League maschile di pallavolo tra i polacchi dello Jastrzebski Wegiel e la Gas Sales Bluenergy Piacenza, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 18.00!