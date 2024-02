Sonego-Medvedev oggi in tv: orario ATP Dubai, dove vederla, streaming

Oggi, mercoledì 28 febbraio, Lorenzo Sonego affronterà il n.4 del mondo, Daniil Medvedev, negli ottavi di finale dell’ATP500 di Dubai. Sul cemento saudita, il torinese giocherà contro uno dei tennisti più forti del circuito e sarà chiamato all’impresa per andare avanti nel torneo. Sonny non viene da un periodo così brillante e la vittoria in tre set contro l’indiano Sumit Nagal non ha convinto più di tanto.

Il piemontese ha mostrato grosse difficoltà nell’esecuzione del rovescio coperto e al cospetto di un giocatore solido e di qualità come Medvedev servirà un cambio di passo deciso. Il russo, fermo un mese per recuperare dalle fatiche degli Australian Open dove è stato finalista (sconfitto da Jannik Sinner), vuole riconfermarsi campione in questo evento. L’affermazione contro l’amico kazako Alexander Shevchenko ha messo in mostra una versione del moscovita tra alti e bassi.

Se si guardano i precedenti, il n.4 ATP è in vantaggio 2-0, essendosi imposto nei tornei di Adelaide, sul cemento, e di Montecarlo, sulla terra rossa. Vedremo quali contromisure saprà trovare Sonego per provare a sorprendere il suo rivale. Probabile che l’allievo di Gipo Arbino tenterà la carta delle variazioni, con l’adozione della palla corta, per creare problemi a Medvedev, spesso molto lontano dalla riga di fondo.

La partita tra Lorenzo Sonego e Daniil Medvedev sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SONEGO-MEDVEDEV ATP DUBAI

Mercoledì 28 febbraio (Orari italiani)

CAMPO CENTRALE – Inizio ore 11.00 italiane

A. Cazaux (Q) vs A. Rublev (2)

Non prima delle 13.00 italiane

A. Murray vs U. Humbert (5)

Non prima delle 16.00 italiane

D. Medvedev (1) vs L. Sonego

H. Hurkacz (3) vs C. O’Connell

PROGRAMMA SONEGO-MEDVEDEV: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport