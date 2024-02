Sport in tv oggi (martedì 20 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi martedì 20 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguono i Test della MotoGP a Lusail, si conclude la fase a gironi dei Mondial di beach soccer, si concludono gli Europei di sollevamento pesi e avanzano i tornei di tennis della settimana. Abbuffata di volley con la Champions League: Conegliano e Milano in campo per l’andata dei quarti di finale.

In serata la Champions League di calcio, con l’Inter che ospiterà l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale. Spazio anche alla seconda tappa dell’UAE Tour per gli appassionati di ciclismo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi martedì 20 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 20 febbraio

02.00 TENNISTAVOLO (Mondiali a squadre femminile) – Italia-Malesia (diretta streaming sul canale YouTube di WTT)

08.00 TENNIS – WTA Dubai, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, WTA Tv). Paolini-Fernandez (ore 08.00), Bronzetti-Potapova (terzo match dalle ore 08.00), Cocciaretto-Gauff (quinto match dalle ore 08.00)

09.00 SOLLEVAMENTO PESI (Europei) – +109 kg maschile (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 TIRO CON L’ARCO (Europei Indoor) – Ranking Round (non è prevista diretta tv/streaming)

11.05 CICLISMO – UAE Tour, seconda tappa: cronometro individuale, Al Hudayriyat Island-Al Hudayriyat Island (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 11.50; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 11.50)

12.00 MOTOGP – Test a Lusail (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 SOLLEVAMENTO PESI (Europei) – +87 kg maschile (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 BEACH SOCCER (Mondiali) – Bielorussia-Colombia (diretta streaming su Fifa+)

12.30 TENNIS – ATP 250 Doha, primo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno fino alle ore 20.00, Sky Sport Max dalle ore 19.00 in alternanza con gli altri tornei; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Zeppieri-Ruusuvuori (ore 12.30)

14.00 SNOOKER – The Players Championship, primo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 BEACH SOCCER (Mondiali) – Oman-Portogallo (diretta streaming su Fifa+)

15.30 CALCIO A 5 (Coppa Italia, quarti di finale) – L84-Catania (diretta streaming su Futsal Tv)

16.30 BEACH SOCCER (Mondiali) – Giappone-Senegal (diretta streaming su Fifa+)

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, andata quarti di finale) – Vakifbank Istanbul-Conegliano (diretta streaming su DAZN)

18.00 BEACH SOCCER (Mondiali) – Messico-Brasile (diretta streaming su Fifa+)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, andata quarti di finale) – LKS Lodz-Milano (diretta streaming su DAZN)

19.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, andata quarti di finale) – Stoccarda-Fenerbahce Istanbul (diretta streaming su DAZN)

19.00 SURF (World League Championship Tour) – Sunset Beach (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

19.00 CALCIO A 5 (Coppa Italia, quarti di finale) – Roma-Pesaro (diretta streaming su Futsal Tv)

20.00 CALCIO A 5 (Coppa Italia, quarti di finale) – Genzano-Feldi Eboli (diretta streaming su Futsal Tv)

20.00 SNOOKER – The Players Championship, primo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 CALCIO A 5 (Coppa Italia, quarti di finale) – Napoli-Active Network (diretta streaming su Futsal Tv)

20.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Brentford (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 TENNIS – ATP 500 Rio de Janeiro, primo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max in alternanza con gli altri tornei; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

21.00 CALCIO (Champions League, andata ottavi di finale) – Inter-Atletico Madrid (diretta tv su Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League, andata ottavi di finale) – PSV Eindhoven-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity)

23.30 CALCIO (Copa Libertadores) – Portoguesa-Palestino (diretta streaming su Mola Tv)

00.00 TENNIS – ATP 250 Los Cabos, primo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max in alternanza con gli altri tornei; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

