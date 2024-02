LIVE Inter-Atletico Madrid, Champions League calcio in DIRETTA: neroazzurri al bivio degli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Dopo le partite di Real Madrid e PSG, è il momento dell’Inter, che si prepara ad affrontare l’Atletico Madrid guidato da Simeone in un San Siro che prevede il tutto esaurito.

I nerazzurri, attualmente in testa al campionato con un vantaggio di 10 punti sulla Juventus, dopo aver dimostrato ancora una volta la loro forza in una recente vittoria contro la Salernitana, si sono qualificati al secondo posto nel Gruppo D della Champions League, dietro alla Real Sociedad a causa della differenza reti, ma davanti a Benfica e Salisburgo. Dall’altro lato, l’Atletico Madrid ha conquistato il primo posto nel Gruppo E, superando la Lazio, ma in Liga si trova solamente al quarto posto, dopo aver subito due sconfitte consecutive: una in campionato contro il Siviglia e l’altra in Coppa del Re contro il Bilbao, entrambe in trasferta.

Data: 20/02/2024

Orario: 21.00

Canale TV: Canale 5, Sky

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrji, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, Saul, Koke, De Paul, Reinildo; Griezmann, Llorente. All. Simeone.

