“Saranno Campioni”: Liang Xi Savorani, la grande speranza italiana del tiro a segno

Il tiro a segno azzurro – specialità pistola olimpica – attualmente conta ottimi atleti nella categoria senior maschile, come Paolo Monna e Federico Nilo Maldini. Dietro di loro si affacciano ottimi talenti giovanili che ci fanno sognare per un futuro radioso. Uno di questi, di cui parleremo oggi, risponde al nome di Liang Xi Savorani.

Liang Xi Savorani è nato l’11 gennaio 2006 ed appartiene alla società Tiro a Segno Nazionale (sezione di Genova). Questa istituzione – attualmente diretta da Renato Masieri – rappresenta la più antica società sportiva della Liguria, nata nel lontanissimo 1851 per promuovere il tiro a segno nel territorio.

Anche nella Nazionale azzurra junior, sotto gli ordini del Commissario Tecnico Sabine Marta, Liang Xi sarà una delle punte di diamante per questo 2024. Liang – il cui nome in cinese significa “brillante, luminoso” – ha un fratello minore che si dedica sempre a questa disciplina, Yang Li, il quale gareggia nella categoria Under 18 (è stato campione regionale 2023 nella pistola 10 metri allievi).

I primi risultati di rilievo per il ligure arrivarono già nel 2019, quando si laureò campione italiano allievi di pistola sportiva. Nel 2022, dopo le pause per il Covid, ecco arrivare il titolo tricolore nella gara junior della pistola 10 metri. Nel 2023 il 17enne esplode definitivamente.

Ecco il ricco palmares ottenuto la scorsa stagione: oro nella pistola 10 metri a squadre junior (assieme a Mastrovalerio e Villani), agli Europei 10 metri di Tallinn, Estonia, bronzo con la squadra di pistola sportiva 25 metri (con Mastrovalerio e Arrighi), ai Mondiali junior di Changwon, oro con la squadra mista junior di pistola 10 metri, alle finali della European Youth League 2023 disputate sempre a Tallinn. Nella finalissima Savorani, assieme ad Alessio Arrighi, Francesca Cardiero e Federica Quattrocchi, asfalta la Spagna per 86-66.

Gli obiettivi per l’azzurrino in questa stagione saranno focalizzati su tre eventi: gli Europei 10 metri (a Gyor), gli Europei a 25-50 metri (ad Osijek), i Mondiali junior (a Lima). Nei tanti raduni organizzati dalla Federazione (U.I.T.S.) si porterà avanti il percorso di crescita dei giovani talenti. Liang Xi Savorani vorrà farsi trovare pronto, per scrivere nuove pagine di storia in questa affascinante disciplina.

Maurizio Contino