LIVE MotoGP, Test Lusail 2024 in DIRETTA: ultima giornata di prove prima del Mondiale!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda, ed ultima, giornata dei test riservati alla MotoGP di Lusail in Qatar. Sul tracciato sul quale prenderà il via la stagione, nel weekend dell’8-10 marzo, oggi i piloti avranno modo di provare le rispettive moto per l’ultima volta prima del via ufficiale.

Il Day-2 di lavoro in pista prenderà il via alle ore 12.00 italiane (le ore 14.00 locali) e si concluderà alle ore 19.00 dando modo ai team di testare sul campo le nuove moto per ulteriori 7 ore. Da domani, come detto, tutta la concentrazione sarà sul via del campionato che racchiuderà in sé enorme curiosità visti i tantissimi spunti che ci sta regalando la classe regina.

Francesco “Pecco” Bagnaia partirà nuovamente con il ruolo di favorito dall’alto dei suoi due titoli iridati consecutivi, ma alle sue spalle i rivali saranno tanti e sempre più agguerriti. Si parte da Jorge Martin, quindi Marco Bezzecchi e Marc Marquez, solo per rimanere in Honda, senza dimenticare le KTM di Brad Binder e Jack Miller, occhio anche a Pedro Acosta, con Yamaha e Aprilia che cercheranno di inserirsi nella lotta.

La seconda giornata di test di Lusail scatterà alle ore 12.00 italiane.