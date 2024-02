LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: arriva il momento della cronometro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa dell’UAE Tour, la cronometro di 12,1 chilometri con partenza e arrivo ad Al Hudayriyat Island. Dopo il successo di ieri di Tim Merlier (Soudal-Quick Step) inizieranno a venire fuori le varie differenze per coloro che puntano alla classifica.

Una frazione completamente pianeggiante attorno all’isola di Al Hudayriyat, con strade abbastanza larghe ed un unico riferimento cronometrico dopo cinque chilometri e mezzo. Gli specialisti delle prove contro il tempo potranno dunque trovare pane per i propri denti.

Può essere la prima occasione di brillare per Adam Yates, leader della UAE Team Emirates in assenza di Tadej Pogacar e vincitore dell’ultimo Tour of Oman, con il compagno di squadra Brandon McNulty che vorrà dire la sua per la vittoria. In tanti passistoni cercheranno di dire la loro sprigionando tanta potenza sui rettilinei di corsa. In casa Italia occhio a Lorenzo Milesi (Movistar), campione del mondo U23 in carica.

La seconda frazione dell'UAE Tour 2024, la cronometro di Al Hudayriyat Island, partirà alle ore 11.05 italiane, le 14.05 negli Emirati Arabi Uniti, con lo start del primo corridore.