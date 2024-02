Calendario Test MotoGP Lusail 2024: orari 20 febbraio, programma, tv, streaming

Oggi, martedì 20 febbraio, secondo e ultimo giorno di test a Lusail (Qatar) per la classe MotoGP. Sul circuito qatariano le squadre lavoreranno alacremente per definire gli assetti in vista dell’inizio del campionato del mondo, previsto proprio sul circuito nel deserto. Un day-2 che si preannuncia importante in relazione al materiale da provare per i singoli team.

Nel primo giorno Aprilia e Ducati si sono messe particolarmente in evidenza. La moto di Noale, in condizioni di poco grip sull’asfalto, ha confermato delle qualità che erano emerse anche l’anno passato. In questo modo, lo spagnolo Maverick Vinales ha messo in mostra una velocità invidiabile. Con il passare delle ore, la pista più gommata ha permesso alla Rossa di emergere.

In questo modo, Francesco Bagnaia ha concluso in vetta alla graduatoria, a precedere l’iberico Jorge Martin, dando seguito al duello iridato dell’anno scorso. Pecco soddisfatto al termine della sessione e scopriremo se questa tendenza si replicherà quest’oggi. Difficoltà per Marc Marquez, al momento. Lo spagnolo sta faticando ad adattarsi alle caratteristiche della GP23 del Team Gresini. Sarà interessante capire se oggi le cose cambieranno.

La seconda giornata dei test pre-season di MotoGP a Lusail (Qatar) non sarà trasmessa in diretta tv e non godrà della copertura streaming. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per non farvi perdere proprio nulla di quanto sta accadendo nel day-2.

CALENDARIO TEST MOTOGP 2024 OGGI

Martedì 20 febbraio

Ore 12.00-19.00 Day-1 Test Lusail MotoGP

PROGRAMMA TEST MOTOGP 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport