LIVE VakifBank Istanbul-Conegliano, Champions League volley femminile in DIRETTA: andata da brividi in Turchia

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di VakifBank Istanbul-Conegliano, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile 2024. La fase degli scontri diretti è finalmente arrivata e si comincia subito con un big match, che potrebbe tranquillamente valere la finale.

Conegliano vuole a tutti i costi continuare nella propria stagione perfetta, le Pantere in stagione, tra Supercoppa Italiana, Campionato, Champions League e Coppa Italia non hanno ancora perso un match, dimostrando in certe situazioni una superiorità imbarazzante. La formazione di coach Santarelli arriva a questa sfida con l’autostima alle stelle visto il successo di due giorni fa in Coppa Italia, ovviamente però le energie saranno al lumicino vista anche la trasferta. Conegliano ha vinto la propria pool nella fase a gironi, mentre il VakifBank è arrivato secondo ed è dovuto passare dagli ottavi di finale, dove ha superato il Resovia con un doppio 3-0. Queste due formazioni si sono affrontate 7 volte negli ultimi 7 anni, al momento la compagine turca è avanti 4-3 nel duello, questa sera le Pantere avranno modo di pareggiare. Vi ricordiamo che questa formula prevede un’andata un ritorno, una vittoria questa sera per 3-0 o 3-1 potrebbe spostare gli equilibri, perchè a quel punto nel match di ritorno basterebbe vincere due set per passare il turno. In semifinale la vincente di questo quarto incontrerà una tra Scandicci ed Eczacibasi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di VakifBank Istanbul-Conegliano, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 17:30!