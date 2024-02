Sport in tv oggi (lunedì 19 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, lunedì 19 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Tanto tennis nella giornata odierna con diversi tornei che prenderanno il via. In gioco anche molti italiani, tra cui Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti che faranno il loro esordio a Doha, si spera in maniera positiva: il piemontese giocherà contro il russo Kotov, mentre il toscano affronterà il cinese Zhang. Due impegni da non sottovalutare certamente.

Di scena anche il ciclismo con la prima tappa dell’UAE Tour. Piccola corsa a tappe da seguire con attenzione in una stagione appena cominciata per gli “artisti del pedale”. Inoltre prima giornata dei test di MotoGP a Lusail (Qatar), con i centauri che si adopereranno per spingere le loro moto al 100% e comprenderne il comportamento, e sfida nei Mondiali di beach soccer tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti tutta da seguire.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, lunedì 19 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 19 febbraio

00.00 Tennis, ATP Los Cabos: turno conclusivo delle qualificazioni – Nessuna copertura tv/streaming

(Cobolli vs Polmans 2° match e inizio programma alle 00.00 italiane)

02.00 Basket, NBA: All-Star-Game – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport NBA (209); in streaming su SkyGo, NOW.

08.00 Tennis, WTA Dubai: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW.

(Bronzetti vs Kasatkina 5° match e inizio programma alle 08.00 italiane)

10.10 Ciclismo, UAE Tour 2024: prima tappa – Diretta tv dalle 11.50 su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.00 MotoGP, Test a Lusail (Qatar): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

12.30 Tennis, ATP Doha: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sonego vs Kotov 1° match e inizio programma dalle 12.30 italiane; Musetti vs Zhang 2° match e inizio programma dalle 12.00 italiane)

16.30 Beach soccer, Mondiali 2024: Italia vs Emirati Arabi Uniti – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

18.30 Tennis, ATP Delray Beach: Finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205) o Sky Sport Max (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

20.00 Snooker, The Players Championship: primo turno – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Tennis, ATP Rio de Janeiro: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

00.00 Tennis, ATP Los Cabos: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Arnaldi vs Purcell 2° match e inizio alle mezzanotte italiane)

