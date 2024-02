LIVE Sonego-Kotov, ATP Doha 2024 in DIRETTA: il russo nasconde insidie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Sonego–Kotov, match valevole per il primo turno dell’edizione 2024 dell’ATP 250 di Doha (Qatar). Dopo il breve cammino intrapreso a Rotterdam, il piemontese fa il suo debutto nel torneo contro il potente russo per andare a caccia di punti pesanti per il ranking mondiale: quest’oggi ci si gioca la possibilità di incrociare Ugo Humbert agli ottavi di finale.

Lorenzo Sonego non sta ottenendo risultati strabilianti in questa prima fase del 2024: il classe 1995 azzurro è reduce dall’eliminazione prematura a Rotterdam per mano di Grigor Dimitrov, al termine di un match comunque ben giocato dall’azzurro. Più che le prestazioni, al 28enne di Torino mancano le vittorie, fatto figlio anche di sorteggi non molto fortunati nelle ultime settimane. Sonego ha bisogno di punti per provare a rientrare nei primi 40 del ranking, posizione distante al momento un centinaio di lunghezze.

L’avversario di Sonego è il russo Pavel Kotov, numero 64 del ranking mondiale. Kotov è un giocatore piuttosto possente fisicamente, cosa che da un lato lo favorisce nel mettere energia sui propri colpi, d’altro canto però il russo può pagare una dinamicità meno marcata rispetto a quella di Sonego, una delle caratteristiche principali del gioco del torinese. Quello di oggi sarà il primo incontro ufficiale di Kotov da un mese a questa parte: l’ultimo match risale alla sconfitta con Cobolli al secondo turno degli Australian Open.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE di Sonego-Kotov, match valevole per il primo turno dell’edizione 2024 dell’ATP 250 di Doha (Qatar). La sfida avrà inizio sul campo centrale come primo incontro, il cui via è programmato alle 12.30 ora italiana. Non perdetevi neanche un punto della partita con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!