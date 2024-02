Italia-Emirati Arabi oggi in tv, Mondiali beach soccer 2024: orario, programma, streaming

I Mondiali 2024 di beach soccer continueranno a Dubai (Emirati Arabi Uniti) oggi, lunedì 19 febbraio: alle ore 16.30 italiane gli azzurri affronteranno i padroni di casa nella sfida che metterà in palio il primato nel Girone A.

Sia l’Italia che gli Emirati Arabi Uniti hanno già conquistato l’accesso ai quarti, dove il girone degli azzurri incrocerà le squadre provenienti dal Gruppo B, ovvero Tahiti ed Iran, che a loro volta si giocheranno il primo posto nel raggruppamento nello scontro diretto odierno.

Il match Italia-Emirati Arabi Uniti, valido per i Mondiali 2024 di beach soccer in corso a Dubai, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Rai Play e da FIFA+, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della partita dell’Italia.

CALENDARIO MONDIALI BEACH SOCCER 2024

Lunedì 19 febbraio 2024

12.30 Gruppo A, Egitto-Stati Uniti

14.00 Gruppo B, Argentina-Spagna

16.30 Gruppo A, Italia-Emirati Arabi Uniti – Diretta tv su Rai Sport HD

18.00 Gruppo B, Iran-Tahiti

PROGRAMMA MONDIALI BEACH SOCCER: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD per Italia-Emirati Arabi Uniti.

Diretta streaming: Rai Play per Italia-Emirati Arabi Uniti, FIFA+ per tutti i match.

Diretta Live testuale: OA Sport per Italia-Emirati Arabi Uniti.