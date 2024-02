LIVE Musetti-Zhang, ATP Doha 2024 in DIRETTA: match complesso contro l’esplosivo cinese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno dell’ATP 250 di Doha tra Lorenzo Musetti e Zhang Zhizhen.

Ventuno posizioni di differenza a favore dell’azzurro nel ranking ATP, ma questo match è molto più complicato di quello che potrebbe apparire in facciata. Il cinese è dotato di un tennis esplosivo, e fa della pressione da fondo il suo punto di forza. Su campi rapidi come quelli del Qatar può essere assai pericoloso per Musetti, che viene dalla sconfitta al 1° turno nel 500 di Rotterdam contro Griekspoor. Molto meglio quell’uscita della precedente, quando fu sconfitto in due rapidi e senza storia set dal ceco Tomas Machac dopo aver superato a fatica Marterer all’esordio.

Se non altro. il toscano ha destato in quell’occasione segnali di ripresa, giocandosi un match alla pari contro un avversario che si è poi spinto sino alle semifinali giocando un 2° set alla pari contro Jannik Sinner. Questo torneo è l’ennesima occasione di uscire dal tunnel di risultati opachi in cui Lorenzo è entrato ormai da mesi, ricordiamo che non vince 2 partite consecutive dal torneo di Chengdu, nel settembre 2023. Spingendosi avanti, al 2° turno ci sarebbe un avversario molto insidioso: il vincente della sfida tra Monfils e Van de Zandschulp.

Sarà il primo confronto diretto tra i due. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Musetti e Zhang, che prenderà il via dopo quello tra Lorenzo Sonego e Pavel Kotov, programmato per le 12.30.