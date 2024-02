LIVE MotoGP, Test Lusail 2024 in DIRETTA: si fa sul serio a tre settimane dal Mondiale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima delle due giornate di test di MotoGP a Lusail (Qatar).

Per i piloti è l’ultima occasione per rifinire gli ultimi dettagli in vista dell’imminente inizio del Mondiale proprio dal Qatar: due giorni da sette ore ciascuno (dalle 12.00 alle 19.00) per prendere confidenza ed esperienza con le nuove moto e poter cominciare la stagione con le migliori sensazioni possibili. Sarà la seconda occasione per provare queste moto dopo Sepang: tutte le criticità emerse in Malesia potranno essere messe in evidenza.

Vedremo se la Ducati sarà ancora dominante anche su questa pista. La scuderia di Borgo Panigale a Sepang è ripartita da dove aveva lasciato, ovvero dando un’impressione di evidente superiorità rispetto alle case rivali. Pecco Bagnaia e Jorge Martin hanno dichiarato di trovarsi già bene con gli aggiornamenti. Occhi che saranno puntati anche su Marc Marquez, che deve abituarsi a un nuovo stile di guida dopo una carriera su un altra moto. Gli altri team proveranno ad avvicinarsi alla moto italiana, anche se non sembra obiettivo semplice.

