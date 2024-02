A che ora Sonego-Kotov oggi, ATP Doha 2024: dove vederlo in tv e streaming

Scatterà oggi, lunedì 19 febbraio, il primo turno del tabellone principale di singolare maschile del Qatar Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in programma a Doha: il primo match in programma sul Centre Court, previsto alle ore 12.30 italiane, opporrà Lorenzo Sonego al russo Pavel Kotov.

Quello odierno sarà il secondo confronto in assoluto tra i due: l’unico precedente sorride però a Kotov, vittorioso negli ottavi di finale del torneo di Stoccolma 2023, quando si impone per 6-4 7-5. In Svezia si giocava al chiuso, mentre in Qatar il torneo è outdoor.

La diretta tv di Sonego-Kotov del torneo di Doha 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP 250 DOHA 2024

Lunedì 19 febbraio – Centre Court

Dalle ore 12.30 italiane

Lorenzo Sonego (Italia) – Pavel Kotov (Russia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

