LIVE Italia-Emirati Arabi, Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA: ultimo impegno del girone

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Emirati Arabi, Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA, ultima partita del girone.

Questa partita determinerà il leader del gruppo A, con gli azzurri in testa grazie alle vittorie contro USA ed Egitto. Gli Emirati, secondi in classifica, sono pronti a dare battaglia per conquistare il primato.

Il vincitore di questo match avrà un percorso teoricamente più favorevole ai quarti, affrontando la seconda del gruppo B, mentre il perdente dovrà sfidare la prima classificata di quel girone. Con Spagna e Argentina fuori dai giochi, le possibilità di avanzare si ampliano, ma la strada verso il titolo è ancora lunga, con possibili avversari di calibro come Portogallo o Brasile in semifinale.

Data: 19/02/2024

Orario: 16.30

Canale TV: Rai Sport

I CONVOCATI

Portieri: Andrea Carpita (Viareggio), Leandro Casapieri;

Difensori: Luca Bertacca (Viareggio), Josep Gentilin Junior, Alessandro Miceli (Città di Luzzi)

Esterni: Ovidio Alla (Aurora Sabaudia), Tommaso Fazzini (Viareggio), Gianmarco Genovali (Pietrasanta), Marco Giordani (Montespaccato), Alessandro Remedi (San Miniato Basso);

Attaccanti: Fabio Sciacca (Olimpus Roma), Emmanuele Zurlo (Martelletto Settingiano).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Emirati Arabi, Mondiali beach soccer 2024 calcio in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 16.30. Buon divertimento!