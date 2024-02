Skicross, Mobaerg e Sherret vincono in Coppa del Mondo. Zuech e Tomasoni eliminati ad Alleghe

Ad Alleghe (in provincia di Belluno) è andata in scena la decima tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. Erik Mobaerg ha ruggito in finale, riuscendo a operare il sorpasso risolutore sullo svizzero Alex Fiva nell’ultimo intermedio e a vincere in maniera convincente davanti all’elvetico. Terzo posto per il tedesco Niklas Bachsleitner, che al traguardo ha preceduto il francese Terence Tchiknavorian.

Il canadese Reece Howden si è imposto nella Smal Final, riuscendo a portare a casa la quinta piazza davanti al francese Youri Duplessis Kergomard. Gli italiani sono stati eliminati agli ottavi di finale: Dominik Zuech quarto nella serie vinta da Fiva, Federico Tomasoni terzo in quella vinta dal britannico Oliver Davies.

Grazie a questo piazzamento, Reece Howden si è portato in testa alla classifica generale con 376 punti. La lotta per la conquista della Sfera di Cristallo è serratissima, visto che ci sono quattro atleti raccolti in appena 17 punti: il canadese Jared Schmidt è secondo con 366, Alex Fiva è terzo con 361, Terence Tchiknavorian è quarto con 359.

La canadese India Sherret ha vinto la gara femminile, dominando l’atto conclusivo in maniera limpida davanti alle svizzere Saskja Lack e Talina Tantenbein, quarta piazza per la francese Marielle Berger Sabbatel. In Small Final tris canadese con Marielle Thompson, Brittany Phelan e Hannah Schmidt.

Hannah Schmidt si conferma in testa alla classifica generale con 565 punti, davanti a Berger Sabbatel (530) e Thompson (512). La fuoriclasse svedese Sandra Naeslund è assente a questo appuntamento. Si tornerà in gara domani sempre ad Alleghe, poi la Coppa del Mondo si trasferirà a Bakuriani (Georgia) per due eventi nel week end del 10-11 febbraio.

Foto: Lapresse