Perché oggi e sabato 3 febbraio non si fanno gare di sci alpino. Calendario monco e una sola gara salvata il 4

Si preannunciava un weekend particolarmente ricco con la Coppa del Mondo di sci alpino e invece si disputerà soltanto una gara. La poca neve nelle stazioni sciistiche di Chamonix e Garmisch ha costretto gli organizzatori a cancellare ben quattro eventi: le due discese libere maschili in Francia (2-3 febbraio), la discesa libera e il superG femminile in Germania (3-4 febbraio) non verranno disputati a causa delle avverse condizioni climatiche. Queste gare non verranno recuperate nel corso della stagione.

Un grande peccato per tutti gli appassionati, che speravano di godersi quattro gare di assoluto spessore tecnico e che invece sono rimasti a bocca asciutta. Il calendario risulta così monco per questo fine settimana: andrà in scena soltanto lo slalom maschile di Chamonix, previsto per domenica 4 febbraio. Si ritornerà poi con un programma pieno nel weekend del 10-11 febbraio: uomini a Bansko (Bulgaria) con gigante e slalom, donne a Soldeu (Andorra) con gigante e slalom.

CALENDARIO SCI ALPINO NEL WEEKEND

Venerdì 2 febbraio

12.00 Discesa libera maschile a Chamonix CANCELLATA

Sabato 3 febbraio

11.00 Discesa libera femminile a Garmisch CANCELLATA

12.15 Discesa libera maschile a Chamonix CANCELLATA

Domenica 4 febbraio

09.30 Slalom maschile a Chamonix, prima manche

11.00 SuperG femminile a Garmisch CANCELLATA

12.30 Slalom maschile a Chamonix, seconda manche

