Sci alpino, primo podio in Coppa Europa per Emilia Mondinelli. Terza nello slalom di Malbun

Primo podio della carriera per Emilia Mondinelli in Coppa Europa. La 19enne di Alagna Valsesia ha concluso al terzo posto lo slalom di Malbun in Liechtenstein, confermando la stessa posizione che aveva al termine della prima manche. A vincere è stata la croata Leona Popovic, che vanta già podi in Coppa del Mondo e che era la grande favorita della vigilia.

Popovic si è imposta con 52 centesimi sulla britannica Chalie Guest, che ha rimontato quattro posizioni nella prima manche. Come detto terzo posto per Mondinelli, staccata di 79 centesimi dalla vincitrice. Ai piedi del podio ha chiuso l’austriaca Lisa Hoerhager (+0.89), che ha rimontato 15 posizioni, davanti alla francese Marie Lamure (+0.98).

Sesta la svizzera Nicole Good (+1.05) che ha preceduto la padrona di casa Charlotte Lingg (+1.15), capace di recuperare 16 posti nella seconda manche. Ottava la francese Marion Chevrier (+1.16), nona la svedese Moa Bostroem Mussener (+1.24) che ne ha risalite diciotto di posizioni. Completa la Top-10 la norvegese Andrine Maarstoel.

Tredicesima posizione per Beatrice Sola (+1.54), mentre è diciottesima Martina Peterlini (+1.75). A punti ci vanno anche: Lucrezia Lorenzi (25a, +2.34), Marta Rossetti (26a, +2.75), Ambra Pomare (29a, +4.17) e Annette Belfrond (30a, +4.32).