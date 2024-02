Rugby Sei Nazioni 2024: Francia-Irlanda già per il titolo, Galles-Scozia per scegliere l’outsider

Inizia domani sera il Guinness Sei Nazioni 2024 e a Parigi si disputa subito quella che rischia di essere la sfida decisiva del torneo. Allo Stade de France, infatti, scenderanno in campo le due favorite del torneo, la Francia padrona di casa e l’Irlanda campione in carica. Sabato pomeriggio, invece, la prima giornata si chiuderà col derby britannico tra potenziali outsider, cioè Galles e Scozia.

Il big match di giornata vede la Francia schierare una mediana completamente rinnovata – causa le assenze di Dupont e Ntamack, con Maxime Lucu a mediano di mischia e Matthieu Jalibert all’apertura, mentre la grande novità è Yoram Moefana all’ala. In casa Irlanda, invece, sarà Jack Crowley a ereditare la maglia di Jonathan Sexton all’apertura, mentre Andy Farrell deve rinunciare a Gerry Ringrose per infortunio, dando spazio al giovane Joe McCarthy in seconda linea. Sfida difficile da decifrare, anche se la Francia sembra leggermente favorita.

Le formazioni

Francia: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Yoram Moefana, 10 Matthieu Jalibert, 9 Maxime Lucu, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon, 6 Francois Cros, 5 Paul Willemse, 4 Paul Gabrillagues, 3 Uini Atonio, 2 Peato Mauvaka, 1 Cyril Baille

In panchina: 16 Julien Marchand, 17 Reda Wardi, 18 Dorian Aldegheri, 19 Romain Taofifenua, 20 Paul Boudehent, 21 Cameron Woki, 22 Nolann Le Garrec, 23 Louis Bielle-Biarrey

Irlanda: 15 Hugo Keenan, 14 Calvin Nash, 13 Robbie Henshaw, 12 Bundee Aki, 11 James Lowe, 10 Jack Crowley, 9 Jamison Gibson-Park, 8 Caelan Doris, 7 Josh van der Flier, 6 Peter O’Mahony, 5 Tadhg Beirne, 4 Joe McCarthy, 3 Tadhg Furlong, 2 Dan Sheehan, 1 Andrew Porter

In panchina: 16 Ronan Kelleher, 17 Cian Healy, 18 Finlay Bealham, 19 James Ryan, 20 Ryan Baird, 21 Jack Conan, 22 Conor Murray, 23 Ciaran Frawley

L’ultima sfida del weekend, invece, vedrà il Galles ospitare la Scozia. Entrambe le squadre non sono favorite alla vigilia, ma chi vincerà potrà mettere un importante tassello sulla scacchiera, candidandosi a outsider di lusso. Il Galles è in piena rivoluzione, con tante novità nella rosa, mentre la Scozia vuole trovare quella consistenza che è mancata in questi anni, nonostante il bel gioco espresso e alcuni risultati di assoluto livello. La squadra di Townsend sembra favorita alla vigilia.

Le formazioni

Galles: 15 Cameron Winnett, 14 Josh Adams, 13 Owen Watkin, 12 Nick Tompkins, 11 Rio Dyer, 10 Sam Costelow, 9 Gareth Davies, 8 Aaron Wainwright, 7 Tommy Reffell, 6 James Botham, 5 Adam Beard, 4 Dafydd Jenkins, 3 Leon Brown, 2 Ryan Elias, 1 Corey Domachowski

In panchina: 16 Elliot Dee, 17 Kemsley Mathias, 18 Keiron Assiratti, 19 Teddy Williams, 20 Alex Mann, 21 Tomos Williams, 22 Ioan Lloyd, 23 Mason Grady

Scozia: 15 Kyle Rowe, 14 Kyle Steyn, 13 Huw Jones, 12 Sione Tuipulotu, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 Ben White, 8 Matt Fagerson, 7 Jamie Ritchie, 6 Luke Crosbie, 5 Scott Cummings, 4 Richie Gray, 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Pierre Schoeman

In panchina: 16 Ewan Ashman, 17 Alec Hepburn, 18 Elliot Millar-Mills, 19 Sam Skinner, 20 Jack Dempsey, 21 George Horne, 22 Ben Healy, 23 Cameron Redpath

