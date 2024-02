Rugby, Sei Nazioni 2024: Inghilterra, due esordienti per l’Italia

Inizia domani sera il Guinness Sei Nazioni 2024 e sabato pomeriggio sarà il momento dell’esordio per gli azzurri del nuovo ct Gonzalo Quesada che a Roma ospiteranno l’Inghilterra. Una sfida già importantissima per entrambe le formazioni e Steve Borthwick, alle prese con diversi infortuni, ha annunciato il XV titolare dell’Inghilterra all’Olimpico.

E Borthwick schiera due esordienti fin dal primo minuto ,con altri tre giocatori senza caps pronti a entrare a partita in corso. Si tratta di Fraser Dingwall a centro ed Ethan Roots in terza linea, mentre in panchina ci sono Chandler Cunningham-South, Fin Smith – che molti davano per titolare all’apertura – e Immanuel Feyi-Waboso.

INGHILTERRA

15. Freddie Steward (Leicester Tigers, 31 caps)

14. Tommy Freeman (Northampton Saints, 3 caps)

13. Henry Slade (Exeter Chiefs, 57 caps)

12. Fraser Dingwall (Northampton Saints, uncapped)

11. Elliot Daly (Saracens, 64 caps)

10. George Ford (Sale Sharks, 91 caps)

9. Alex Mitchell (Northampton Saints, 11 caps)

1. Joe Marler (Harlequins, 88 caps)

2. Jamie George (Saracens, 85 caps)

3. Will Stuart (Bath Rugby, 33 caps)

4. Maro Itoje (Saracens, 76 caps)

5. Ollie Chessum (Leicester Tigers, 18 caps)

6. Ethan Roots (Exeter Chiefs, uncapped)

7. Sam Underhill (Bath Rugby, 30 caps)

8. Ben Earl (Saracens, 25 caps)

In panchina:

16. Theo Dan (Saracens, 7 caps)

17. Ellis Genge (Bristol Bears, 58 caps)

18. Dan Cole (Leicester Tigers, 107 caps)

19. Alex Coles (Northampton Saints, 3 caps)

20. Chandler Cunningham-South (Harlequins, uncapped)

21. Danny Care (Harlequins, 96 caps)

22. Fin Smith (Northampton Saints, uncapped)

23. Immanuel Feyi-Waboso (Exeter Chiefs, uncapped)

