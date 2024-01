Basket, la Virtus Bologna crolla in Eurolega contro il Barcellona

Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Bologna, che crolla sul campo del Barcellona e perde il secondo posto in classifica proprio nei confronti dei catalani. Il Barcellona domina davanti ai propri tifosi per 84-57 al termine di una partita che gli spagnoli hanno sempre avuto in controllo, allungando prima nel secondo quarto e poi chiudendo i conti nell’ultimo quarto.

Alla Virtus non sono bastati i 12 punti di Isaia Cordinier e gli 11 di Iffe Lundberg, gli unici due giocatori di Bologna a chiudere in doppia cifra. Decisivo per il Barcellona un Willy Hernangomez da 17 punti ed un Nicolas Laprovittola da 16 punti.

Ottimo inizio della Virtus, con un scatenato Cordinier (8-3). Bologna gioca un ottimo primo quarto grazie al francese ed un ottimo Hackett ed è ancora avanti a tre minuti dalla prima sirena (17-16). Il finale di quarto, però, premia i padroni di casa, che sono avanti 20-17. Da Silva ed Hernangomez portano gli spagnoli sul +9 (30-21), ma Bologna accorcia con Awudu-Abass. Ancora una volta gli ultimi minuti sono per i padroni di casa, che all’intervallo sono avanti 41-27.

Al rientro dagli spogliatoi il copione non cambia ed il Barcellona arriva sul +19 con la tripla di Laprovittola (48-29). Le triple di Lundberg provano a tenere in vita la Virtus, ma il Barcellona si presenta negli ultimi dieci minuti avanti sul 62-44. Subito +20 per il Barcellona ad inizio ultimo quarto con Bologna che non riesce proprio a reagire. La squadra di Grimau controlla e chiude 84-57.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

FC BARCELLONA – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 84-57 (20-17, 21-10, 20-17, 23-13)

Barcellona: Da Silva 2, Pauli, Vesely 9, Brizuela 11, Kalinic 6, Satoransky 5, Hernangomez 17, Laprovittola 16, Parker 11, Nnaji, Jokubaitis 7, Parra

Bologna: Cordinier 12, Lundberg 11, Belinelli 4, Pajola, Dobric 2, Lomasz, Hackett 4, Mickey 8, Polonara 6, Zizic 2, Dunston 4, Abass 4

Credit Ciamillo