Basket, la Virtus Bologna ospita il Partizan Belgrado in Eurolega. Serve una reazione immediata per conservare il terzo posto

Archiviata la brutta sconfitta di 24 ore fa contro il Barcellona (84-57), la Virtus Bologna ritorna in Emilia per affrontare domani sera in Eurolega il Partizan Belgrado – palla a due alle ore 20:30 alla Segafredo Arena – per la venticinquesima giornata della regular season 2023-2024.

Dopo il buon avvio di match le V-nere hanno subito l’offensiva dei blaugrana, che dopo aver preso il comando delle operazioni nel primo quarto hanno dilagato nel secondo tempo senza mai voltarsi indietro e vincendo lo scontro diretto per il secondo posto in classifica dietro alla capolista Real Madrid. Ora i bolognesi hanno un record di 15-9, lo stesso del Pamathinaikos Atene e del Fenerbahce Istanbul che hanno difatti agganciato la Virtus in terza posizione. Nella serata storta del Palau Blaugrana è sicuramente pesata l’assenza di una pedina importante come Tornike Shengelia, ma il georgiano dovrebbe ritornare disponibile per la sfida di domani sera. Marco Belinelli è inoltre incappato in un match negativo sotto l’aspetto delle percentuali realizzative, con il capitano autore di solo 4 punti (1/7 dall’arco ed un libero). Servirà una partita decisamente diversa rispetto a quella di Barcellona, per non scivolare in basso in classifica e mantenere le posizioni di vetta per garantirsi l’accesso ai playoff e soprattutto il fattore campo favorevole in caso di una gara-5 nei quarti di finale.

Anche il Partizan vuole reagire ad una sconfitta: i bianconeri di Belgrado, infatti, hanno subito una battuta d’arresto contro l’AS Monaco (85-70) che seguiva la vittoria casalinga contro lo Zalgiris Kaunas (81-72) della settimana precedente. Gli uomini di coach Obradovic hanno maturato uno score di 12-12 (al pari del Valencia) che li piazza al decimo posto quindi in lotta per i play-in secondo la nuova formula introdotta quest’anno dall’Eurolega. L’esperto allenatore serbo si affiderà ancora ai punti pesanti che passano nelle mani di due vecchie conoscenze della Serie A ovvero Kevin Punter (14.7 punti di media) e James Nunnally (12.6 punti), entrambi transitati all’ombra della Madonnina difendendo i colori dell’Olimpia Milano. Da tenere sotto stretta osservazione anche l’altro ex meneghino ovvero Zach LeDay (4.3 rimbalzi), con Perry Dozier Jr. pronto a distribuire palloni ai compagni per attaccare il ferro oppure tentare la conclusione anche dalla distanza.

Credit: Ciamillo