Sollevamento pesi: doppietta ucraina nella categoria -64 kg femminile agli Europei 2024. Oro per Davydova

Si conclude con il successo di Hanna Davydova la gara dedicata alla categoria -64 kg femminile, prova valida per i Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi, rassegna in fase di svolgimento in Bulgaria, precisamente a Sofia.

Una buona prestazione per l’ucraina, contrassegnata da un solo errore per segmento. Parte con no lit la pesista, la quale non riesce a tirare su 98 kg, misura trovata poi al secondo tentativo salvo poi salire a 100 kg nel terzo. Nello slancio invece arriva una bella progressione tra la prima e la seconda uscita, dove l’atleta mette a referto rispettivamente 117 kg e 120 kg, sbagliando i 122 kg finali dopo una review da parte dei giudici e chiudendo i giochi con il totale di 220 kg.

Al secondo posto si è piazzata invece la connazionale Svitlana Samuliak che, conquistando l’oro di strappo grazie a un percorso netto culminato con 101 kg, ha mancato l’ultimo lift di 120 kg, accontentandosi di 118 kg per il totale di 219 kg totali.

Più staccata infine la polacca Wiktoria Wolk, piazzatasi sul gradino più basso del podio con il sesto strappo (94 kg) e con il miglior slancio (121 kg) per 215 kg totali. In questa gara non era presente alcuna atleta italiana.