LIVE Sollevamento pesi, Olimpiadi 2024 in DIRETTA: Massidda all’assalto del podio nei 61 kg

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di gare dedicate al sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si parte subito forte con i 61 kg maschili in cui l’Italia può sognare in grande con Sergio Massidda. Il sardo è tra i migliori della categoria, costantemente in crescita nelle ultime stagioni.

Il ventiduenne di Ghilarza si presenta all’appuntamento più importante della sua carriera con la consapevolezza di poter sedersi al banchetto con i migliori del mondo. L’azzurro è tra i favoriti d’obbligo per il podio alle spalle del cinese Li Fabin. L’asiatico dovrà guardarsi le spalle dal sardo e dall’altro giovane americano Hampton Morris.

Massidda arriva a Parigi da terzo della ranking list e da vicecampione del mondo. L’isolano ha peraltro già annunciato un futuro cambio di categoria post Olimpiadi, ma per ora vorrà dare filo da torcere al cinese Li Fabin, con l’obiettivo podio da centrare ed un sogno chiamato oro olimpico.

La gara della categoria dei 61 kg maschili di sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi 2024 inizierà alle 15.00.