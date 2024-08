LIVE Sollevamento pesi, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Lucrezia Magistris chiude a 208 kg ed è undicesima. Oro alla Cina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.08 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con le Olimpiadi su OA Sport.

17.06 Sbagliano entrambe le asiatiche per le quali arriva però la medaglia, questo il podio:

Luo (Cina) 241 (record olimpico)

2. Charron (Canada) 236

3. Kuo (Taipei) 235

17.04 Ora gli ultimi due tentativi per Kuo (Taipei) e Luo (Cina) a 137.

17.03 La venezuelana Venegas Valera non trova i 134 e chiude quarta a 230 ai piedi del podio.

17.01 Terzo tentativo fallito a 132 per la colombiana Alvarez che non riesce dunque a trovare un punteggio nello slancio e permette a Lucrezia Magistris di guadagnare una posizione. L’azzurra chiude dunque undicesima la sua prima finale olimpica.

16.59 Ultimo tentativo fallito a 132 per la canadese Charron che chiude a 236, per la medaglia la nordamericana dovrà aspettare.

16.56 Siamo alle ultime battute di questa finale, mancano otto slanci alla chiusura.

16.53 130 al secondo tentativo per Kuo (Taipei) che entra in zona medaglie.

16.50 Tentativi falliti a 130 per Kuo, Ando (Filippine) e Alvarez (Colombia).

16.45 Primo slancio a 130 fallito per Kuo (Taipei).

16.42 Debutta nello slancio anche la cinese Lin con il primo tentativo a 129 superato che vale l’oro provvisorio a quota 236.

16.39 La canadese Charron solleva 126 al primo slancio e balza in testa con 232.

16.36 123 al primo slancio per l’ucraina Konotop che va a 227.

16.33 122 al terzo e ultimo slancio per la messicana Gomez Valdivia che chiude a 217.

16.31 122 al primo slancio per la venezuelana Venegas Valera che va a 224.

16.25 115 al secondo slancio per Sasser, l’atleta delle Isole Marshall va dunque a 209 superando Lucrezia Magistris, per l’azzurra salvo soprese dovrebbe dunque arrivare un dodicesimo posto.

16.23 115 al primo slancio per la francese Tchakounte che va a 213, 114 per la messicana Gomez Valdivia che va così a 209.

16.20 Lucrezia Magistris riesce a sollevare 112 kg con il suo terzo e ultimo slancio e chiude dunque a 208.

16.18 Slancio a 112 fallito purtroppo dall’azzurra che avrà a disposizione un ultimo tentativo.

16.17 Anche la messicana passa, ma a 114, ora l’azzurra.

16.16 Magistris decide di passare a 112, ora la messicana Gomez Valdivia.

16.15 Fallito il primo tentativo a 111 per l’azzurra.

16.13 110 sollevati al primo tentativo da Sasser (Isole Marshall). Tocca a Lucrezia Magistris.

16.10 Lucrezia Magistris proverà i 111 kg allo slancio, un obiettivo reale per l’azzurra potrebbe essere quello di chiudere in Top 10.

16.07 Nuovo record olimpico per la cinese Shifang Luo (snatch a 107 kg).

16.05 Questa la situazione dopo lo strappo, ora lo slancio.

1 CHN LUO Shifang 101 105 107 107 2 CAN CHARRON Maude 101 104 106 106 3 COL ALVAREZ Yenny 101 103 105 105 4 TPE KUO Hsing-Chun 103 105 105 105 5 UKR KONOTOP Kamila 104 106 106 104 6 VEN VENEGAS VALERA Anyelin 97 100 102 102 7 NGR LAWAL Rafiatu Folashade 100 103 103 100 0 8 PHI ANDO Elreen Ann 100 100 102 100 9 FRA TCHAKOUNTE Dora 95 98 100 98 10 ITA MAGISTRIS Lucrezia 96 96 100 96 11 MEX GOMEZ VALDIVIA Janeth 92 92 95 95 12 MHL SASSER Mathlynn 94 94 94 94

16.02 107 sollevati da Shifang Luo! Impeccabile sino a qui la cinese (101 al primo tentativo, 105 al secondo).

16.00 Secondo e terzo tentativo fallito per l’ucraina Konotop a 106, ora la cinese Luo chiuderà lo strappo con l’ultimo snatch a 107.

15.58 106 al terzo snatch per Charron! La canadese va davanti in attesa di Konotop e Luo.

15.57 Ce la fanno sia Alvarez che Kuo, Charron passa invece a 106 così come Konotop con l’ucraina che avrà però anche un terzo tentativo.

15.55 Ora Alvarez (Colombia), Kuo (Taipei) e Charron (Canada) a 105, poi Konotop e Luo per chiudere lo strappo.

15.54 Secondo snatch riuscito a 105 per la cinese Luo che va davanti a tutte.

15.52 104 sollevati al primo tentativo dall’ucraina Konotop, al secondo dalla canadese Charron.

15.50 Niente da fare per Lawal a 103, la nigeriana chiude lo strappo a 100, mancano Konotop (Ucraina), Kuo (Taipei), Alvarez (Colombia), Luo (Cina) e Charron (Canada) per chiudere la prima fase di questa finael dei 59 kg donne.

15.49 Secondo snatch riuscito a 103 kg per Alvarez (Colombia), non ce la fa invece la nigeriana Lawal che ci riprova ora.

15.47 Non trova i 102 kg la filippina Ando che chiude lo snatch a 100, Lucrezia Magistris è decima dopo lo strappo.

15.45 Venegas Valera solleva 102 kg con il suo terzo e ultimo snatch. Percorso perfetto sino a qui per la venezuelana (97 e 100 ai primi due tentativi).

15.43 101 anche per Charron (Canada) e Alvarez (Colombia).

15.41 La cinese Shifang Luo, favorita per l’oro, si presenta in gara con 101 sollevati al primo tentativo.

15.39 Anche la francese Tchakounte non riesce a sollevare i 100 con il terzo snatch.

15.37 Non riesce a trovare la posizione corretta l’azzurra che chiude lo strappo a 96 kg, tra poco lo slancio.

15.36 100 al secondo tentativo per Ando, ora lo strappo di Lucrezia Magistris ai 100 kg.

15.35 Venegas Valera riesce a sollevare 100 kg con il suo secondo snatch e proverà i 101 nel terzo, primo tentativo fallito invece per Ando (Filippine).

15.33 100 al primo tentativo per la nigeriana Lawal, anche Magistris proverà i 100 nel suo terzo snatch.

15.32 98 kg al primo tentativo per Dora Tchatkounte che avrà ancora uno snatch a disposizione.

15.30 E’ riuscita a rompere il ghiaccio Lucrezia Magistris, oggi al debutto olimpico, intanto 97 al primo tentativo per la venezuelana Venegas Valera.

15.28 96 KG ALZATI AL SECONDO TENTATIVO DALL’AZZURRA!

15.26 Non va purtroppo a segno la prima alzata dell’azzurra che ne avrà altre due a disposizione.

15.25 Snatch a 95 per la francese al primo tentativo, tocca a Lucrezia Magistris.

15.23 Terzo tentativo a 94 kg riuscito per Sasser, entra in gara la padrona di casa Tchakounte.

15.21 Anche il secondo snatch non riesce a Sasser.

15.19 Primo tentativo non riuscito per Sasser (Isole Marshall) a 94.

15.17 Secondo tentativo riuscito a Gomez Valdivia con lo strappo a 92 kg. Lucrezia Magistris proverà con 95.

15.14 Si parte con la messicana Janeth Gomez Valdivia, primo snatch a 92 kg fallito.

15.10 Lieve ritardo rispetto all’ordine di gara, come accaduto anche in occasione della prova maschile di ieri. A breve si partirà.

15.00 SI PARTE! Inizia la finale dei 59 kg donne. Forza Lucrezia.

14.50 Dieci minuti al via, queste le atlete in gara: Lawal (Nigeria), Kuo (Taipei), Ando (Filippine), Venegas Valera (Venezuela), Magistris (Italia), Luo (Cina), Sasser (Isole Marshall), Charron (Canada), Gomez Valdivia (Messico), Konotop (Ucraina), Tchakounte (Francia), Alvarez (Colombia).

14.40 In programma tra venti minuti la finale dei 59 kg femminile che vedrà al via l’azzurra Lucrezia Magistris.

14.30 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi 2024. In programma la finale dei 59 kg donne alla “South Paris Arena 6” dove ci sarà anche Lucrezia Magistris.

Lucrezia Magistris si appresta ad effettuare il debutto olimpico dopo aver ottenuto il pass in extremis e per il rotto della cuffia. La lombarda, argento europeo nel 2022, ha cominciato il periodo di qualificazione con una preoccupante serie di gare fuori classifica per poi uscire dal tunnel a dicembre 2023 in quel di Doha con un record italiano (217 kg) valso a posteriori il ticket per Parigi. Per l’azzurra le medaglie saranno verosimilmente fuori portata, quindi l’obiettivo più realistico potrebbe essere quello di sfondare finalmente il muro dei 220 kg.

Sarà la cinese Shifang Luo la favorita designata per l’oro della specialità, per il resto per il podio si potrebbe aprire una bagarre. Al via ci saranno poi Lawal (Nigeria), Kuo (Taipei), Ando (Filippine), Venegas Valera (Venezuela), Sasser (Isole Marshall), Charron (Canada), Gomez Valdivia (Messico), Konotop (Ucraina), Tchakounte (Francia), e Alvarez (Colombia).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si partirà alle ore 15.00 alla “South Paris Arena 6” di Parigi. Buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.