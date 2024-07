Come sta andando l’Italia alle Olimpiadi? Il confronto delle medaglie con Tokyo 2020 dopo 3 giorni

Dopo tre giorni c’è il primissimo giro di bilanci da effettuare circa il confronto tra Parigi 2024 e le Olimpiadi di Tokyo, ovunque brandizzate come 2020, ma che si sono svolte nel 2021. Il tutto chiaramente in chiave italiana, e affidandosi soltanto a quello che è il tempo, appunto le prime 72 ore nel caso.

Quest’anno, va ricordato, il bilancio è di 8 medaglie vinte: 2 ori, con Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon (100 rana e 100 dorso rispettivamente, nel nuoto), 3 argenti con Filippo Ganna (cronometro nel ciclismo), Federico Nilo Maldini (tiro a segno, pistola da 10 metri) e Filippo Macchi (scherma, fioretto individuale), 3 bronzi con Gigi Samele (scherma, sciabola maschile), staffetta 4×100 stile libero (nuoto) e Paolo Monna (tiro a segno, pistola da 10 metri).

Nel 2021, invece, la storia andava così: 1 oro con Vito Dell’Aquila (taekwondo, 58 kg), 4 argenti con ancora Gigi Samele (scherma, sciabola maschile), ancora staffetta 4×100 stile libero (nuoto), Diana Bacosi (tiro a volo, skeet femminile) e Daniele Garozzo (fioretto maschile) e 4 bronzi con Elisa Longo Borghini (ciclismo, corsa in linea femminile), Odette Giuffrida (judo, 52 kg), Mirko Zanni (sollevamento pesi, 67 kg) e ancora Nicolò Martinenghi (nuoto, 100 rana).

In totale, dunque, 9 medaglie inizialmente in quel di Tokyo. 9 erano anche a Rio 2016, mentre a Londra 2012 erano 8, stesso dato di Pechino 2008 e di Sydney 2000. All’atto pratico, queste sono anche le edizioni in cui l’Italia ha iniziato a partire spingendo il piede sull’acceleratore. Un ulteriore modo per indicare che, spesso, queste giornate iniziali sono foriere di soddisfazioni. E non va dimenticato neppure un dato: il nostro Paese conquista medaglie olimpiche in giorni a cinque cerchi consecutivi dal 18 agosto 2016. Senza soste. E questa sequenza, di 23 giorni in fila, non è ancora terminata.