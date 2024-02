Sinner-Raonic, a che ora la prossima partita a Rotterdam: dove vederlo in tv, programma, streaming

Jannik Sinner resta imbattuto nel 2024 e, dopo la cavalcata trionfale di Melbourne, raggiunge i quarti di finale all’ATP 500 di Rotterdam continuando il suo tentativo di rincorsa verso la prima posizione del ranking mondiale. L’azzurro ha sconfitto quest’oggi sul veloce indoor olandese il francese Gael Monfils per 6-3 3-6 6-3 in poco meno di due ore di gioco.

Il vincitore degli Australian Open se la vedrà domani con il canadese Milos Raonic in un match ampiamente alla sua portata ma comunque da non sottovalutare. L’ex numero 3 al mondo ha a disposizione un servizio strepitoso e su questi campi si è sempre trovato a suo agio, anche se la forma attuale è lontana dal top e rischia di fare tantissima fatica a tenere il ritmo di Sinner da fondo campo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Raonic, quarto di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam 2024. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in diretta streaming su Sky Go, NOW Tv e Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-RAONIC ATP ROTTERDAM

Venerdì 16 febbraio

Secondo match dalle ore 19.30 Jannik Sinner-Milos Raonic – Diretta tv su Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 19.30 sul campo centrale, si giocherà la partita tra Griekspoor ed uno tra Struff e Ruusuvuori.

PROGRAMMA SINNER-RAONIC : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.