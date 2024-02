ATP Rotterdam, Sinner lascia un set ad un buon Monfils e accede ai quarti

Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale dell’ATP 500 di Rotterdam. Il numero 4 del mondo supera l’ostacolo Gael Monfils: 6-3 3-6 6-3 il punteggio finale in una partita scorbutica, di quelle in cui il transalpino a tratti mostra il suo tennis spettacolare cui ha abituato nel tempo. Ora per l’azzurro una sorta di cavallo di ritorno del circuito mondiale, il canadese Milos Raonic, che sta faticosamente cercando di tornare, se non ai livelli pre-guai fisici, quantomeno verso un rendimento accettabile.

L’inizio di match è folgorante per il numero 1 azzurro, che nel giro di una decina di minuti sfrutta una partenza decisamente lenta di Monfils e s’invola subito sul 3-0. Non si può dire che il set, di fatto, finisca qui, anche perché Jannik deve risalire da 15-30 sul 3-1 per poi chiudere il game ai vantaggi, ma il predominio è sostanzialmente inappuntabile. Il risultato è un 6-3 che arriva in poco più di mezz’ora.

Il secondo set inizia in modo particolare per Sinner, che sull’1-2 finisce vittima di un passaggio a vuoto che lo porta sotto 15-40. Nella fattispecie, sbagliata la prima, prova a forzare la seconda: doppio fallo, break di Monfils. Il francese, rinfrancato, inizia a sfoderare una buona parte di quel tennis esplosivo e tutto spettacolo che lo ha reso famoso in vent’anni di professionismo. Una chance di rifarsi sotto, a dire il vero, l’altoatesino ce l’ha, proprio sul 5-3 a favore del francese, che però rende il 6-3.

Non ci mette molto Sinner a ribadire chi sia il padrone della festa in quel dell’Ahoy Arena: due doppi falli di Monfils, una gran risposta del numero 1 azzurro e rovescio che se ne va del francese per un 2-0 che diventa 3-0. E per poco non si trasforma in un 4-0. Il transalpino, a questo punto, non riesce più a trovare alcuna reale soluzione per mettere in difficoltà il campione degli Australian Open, che chiude con relativa facilità.

14-18 Sinner, 19-36 Monfils: questo il conto vincenti-errori gratuiti, un tipo di dato che era sostanzialmente possibile attendersi. Quello che impressiona, al solito, è il dato dei punti vinti con la seconda dall’azzurro: si parla del 74%, 17/23.