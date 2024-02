LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2024 in DIRETTA: Brignone e Bassino sfidano Gut-Behrami in casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Val di Fassa, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Si apre il secondo week end italiano della Coppa del Mondo di sci femminile con il doppio SuperG al Passo San Pellegrino in Val di Fassa.

Sulla pista denominata “La VolatA”, sono in programma due competizioni di superG che suscitano grande attesa per le atlete azzurre, fresche dei brillanti risultati ottenuti a Crans Montana. Questo rappresenta un ritorno del circuito mondiale in Val di Fassa, dopo l’unico evento tenutosi nel 2021 che comprendeva due discese e un superG. Federica Brignone si presenta in Val di Fassa con determinazione e l’ambizione di replicare quel successo che le manca dal 17 dicembre, data della sua vittoria nel supergigante a Val d’Isere. Le prestazioni di Brignone durante il trittico di gare a Crans Montana hanno confermato il suo stato di forma, offrendole sensazioni estremamente positive. Consapevole dell’importanza di questo fine settimana in termini di specialità di coppa, Brignone vede anche l’opportunità di scalare la classifica generale e conquistare il secondo posto.

In cima alla classifica di superG troviamo Lara Gut-Behrami, tuttavia il divario tra l’azzurra e l’atleta svizzera si è ridotto (-34), e vale la pena notare che tra loro si colloca l’austriaca Cornelia Huetter, distante solo di cinque punti dalla Gut-Behrami. È importante considerare che Lara Gut-Behrami conserva ricordi particolarmente positivi della pista del Passo San Pellegrino, avendo conquistato entrambe le discese nel 2021 e ottenuto il secondo posto nel superG. Per l’atleta svizzera, l’obiettivo non è solamente la coppa di supergigante, ma anche la classifica generale, dove occupa attualmente il primo posto da mantenere saldamente.

Per l’Italia, oltre a Federica Brignone, c’è anche Marta Bassino, totalmente rinata dopo Crans Montana. Ha ottenuto un risultato eccezionale nella discesa e successivamente un podio nel superG. La sua performance la rende sicuramente una delle protagoniste più attese a Val di Fassa e una delle favorite per la vittoria finale. Naturalmente, tutti gli occhi sono puntati sull’austriaca Stephanie Venier, vincitrice dell’ultimo superG, così come sulla connazionale Mirjam Puchner e sulla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, entrambe considerate outsider di prestigio. Ci si augura anche un’ottima prestazione dalle altre atlete italiane, in particolare da Laura Pirovano e Roberta Melesi, che hanno già conquistato posizioni nella Top-10 in questa stagione, e magari anche da Teresa Runggaldier, in costante crescita.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del SuperG di Val di Fassa, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile: minuto dopo minuto, discesa dopo discesa per non perdere davvero nulla. Si parte alle 11.00. Buon divertimento!