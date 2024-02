Sci alpino, le convocate dell’Italia per il doppio SuperG in Val di Fassa: Bassino e Brignone puntano in alto

Il Circo Bianco femminile torna in Italia questo weekend per un doppio SuperG in Val di Fassa in occasione della quartultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La pista “La VolatA” di Passo San Pellegrino ospiterà due supergiganti sabato 24 e domenica 25 febbraio, entrambi con partenza prevista alle ore 11.

Dopo gli ottimi risultati della scorsa settimana in velocità a Crans Montana, la squadra azzurra vuole recitare nuovamente un ruolo da protagonista e si presenta all’appuntamento di casa (l’ultimo della stagione sul suolo italico) con 9 atlete: Marta Bassino, Federica Brignone, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Teresa Runggaldier, Vicky Bernardi e Sara Thaler.

Bassino e Brignone sono le punte di diamante dell’Italia, in contumacia delle infortunate Sofia Goggia ed Elena Curtoni, ma attenzione anche ad una Pirovano in crescita e pronta a giocarsi qualcosa di importante anche in ottica podio. Nella classifica di specialità in Coppa del Mondo si trova al comando la svizzera Lara Gut-Behrami con un margine di 5 punti sull’austriaca Cornelia Huetter e 34 su Brignone.