Sci alpino, un solo superG disputato nella storia in Val di Fassa: lo vinse Federica Brignone

La Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 tocca per un’ultima volta in stagione l’Italia, e lo fa con il settore femminile. Per la seconda volta nella storia la Val di Fassa ospiterà una tappa del massimo circuito, sulla pista denominata “La Volata” andranno infatti in scena due importanti superG nel weekend del 24 e 25 febbraio.

L’unico precedente per il Circo Bianco su queste nevi risale a tre anni fa, quando nell’ultima settimana di febbraio 2021 andò in scena un fine settimana dedicato alla velocità: furono disputate due discese e un superG, e le vincitrici sono tutte di altissimo rango. Quelle del weekend in arrivo potrebbero essere due gare fondamentali in ottica classifica generale e di specialità, con la svizzera Lara Gut-Behrami che vuole provare a chiudere ogni tipo di discorso, e le sue avversarie vogliono invece cercare di riaprirlo.

Nelle due discese disputale su “La Volata” si impose in entrambe le occasioni Gut-Behrami, dimostrando di avere da subito un grande feeling con la pista, e in genere di saper leggere bene da subito le novità. Una caratteristica dell’elvetica è proprio quella di essere tatticamente un passo avanti alle sue concorrenti, e di leggere nel miglior modo possibile linee e piste già al primo passaggio. Il primo giorno la svizzera vinse con appena 2 centesimi di margine su Ramona Siebenhofer, con il terzo posto andato a Corinne Suter. Nella seconda discesa invece Gut si impose più nettamente, a 32 centesimi completò la doppietta svizzera Suter, mentre terza a 068 finì la tedesca Kira Weidle.

Discese che però non saranno protagoniste quest’anno, ma ci saranno due superG. E l’unica gara di questa specialità disputata su questo pendio l’ha vinta Federica Brignone. L’azzurra dominò tre anni fa, precedendo di sei decimi (59 centesimi per la precisione) la solita Lara Gut-Behrami, con Corinne Suter terza e sempre sul podio. Quindi le prime due della generale (escludendo Shiffrin) sono le uniche ad aver vinto in Val di Fassa, con Gut che non è mai andata oltre il secondo posto. Una pista che sulla carta sorride ad entrambe, vediamo chi ne uscirà meglio, con la Coppa del Mondo che a quel punto avrà in calendario ancora 8 gare, e potrebbe o già essersi ipotecata o essersi riaperta.